Im Film „Lou Andreas Salomé“ will die junge Russin Lou Männern gleichberechtigt sein, doch in der patriarchalen Welt Ende des 19. Jahrhunderts bleibt ihr dies verwehrt. Sie sagt der körperlichen Liebe ab und studiert Philosophie. In Rom trifft sie auf Paul Rée und Friedrich Nietzsche – von beiden lehnt sie Heiratsanträge ab. Filmvorführung Mi 4.9, 20.15, OHO Kino, Hamburger Straße 13, Bad Oldesloe, Karte 7,50 Euro

Bad Oldesloe: Vortrag über Angst

Angst um die Karriere, vor Krankheiten oder einfach nur vor Veränderung können das Leben erschweren. Solche Ängste können Stress auslösen, handlungsunfähig und auch krank machen. Brigitte Rosenthal von der VHS Bad Oldesloe zeigt im Vortrag Wege zur Bewältigung auf. Vortrag Di 3.9., 19.30, Historischer Rathaussaal, Hagenstraße 17, Eintritt 5 Euro, Anmeldungen unter Tel. 04531/50 41 40

Ahrensburg: Lesung zur Pflege

Mit seinem schwerbehinderten Sohn Nico ist Arnold Schnittger in ganz Deutschland unterwegs. Windeln wechselt er am Straßenrand und nimmt Strecken, die oft nicht rollstuhlgerecht sind. Um auf die Pflegesituation aufmerksam zu machen, hat der Vater seine Erlebnisse in „Ich berühre den Himmel“ festgehalten. Lesung Do 5.9., 19.00, Stadtbücherei Ahrensburg, Manfred-Samusch-Straße 3, kostenfrei

Bad Oldesloe: Grillfest für Senioren

Die Stadt Bad Oldesloe lädt Senioren zum gemeinsamen Grillfest ein.

Foto: Monique Wüstenhagen / dpa-tmn

Die Stadt Bad Oldesloe lädt Senioren zum gemeinsamen Grillfest ein, um den Sommer zu verabschieden. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, bevor das Grillfest um 15.30 Uhr beginnt. Die gewünschten Leckereien zum Grillen müssen vorab bestellt und bezahlt werden. Grillfest Do 19.9., 14.00, Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, Anm.: ab 4.9., Bürgerhaus jeden Mittwochnachmittag von 14 bis 17 Uhr

Glinde: Kostenfreie Reparatur

Sie machen Spielzeug ebenso wieder flott wie Fahrräder, flicken Textilien und machen Elektrogeräte wieder nutzbar – die Ehrenamtlichen der Glinder Reparaturwerkstatt bieten erneut ihre Dienste an. Benötigtes Reparaturmaterial muss bezahlt werden. Bedienungsanleitungen sind mitzubringen. Reparaturwerkstatt 4.9., 11.00 bis 14.00, BrAWO Sozialkaufhaus, Mühlenstraße 3, kostenlos, ausgenommen von neuen Materialien

Ahrensburg: Zusammen Rad fahren

Wer gern einmal in einer Gruppe eine lange Fahrradtour machen möchte, kann mit anderen von Ahrensburg bis zum Schloss Tremsbüttel fahren. Dort ist eine Einkehr geplant, die Tour endet in Ahrensburg. Die Strecke ist etwa 30 Kilometer lang. Voraussetzung ist ein verkehrssicheres Fahrrad. Fahrradtour Do 5.9., 14.00, Peter- Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, Anmeldung erbeten unter 04102/21 15 15, Kosten 2 Euro.