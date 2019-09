Bad Oldesloe.. Diese Veranstaltungsreihe setzt ein Zeichen für das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und gegen Ausgrenzung: Bei der Interkulturellen Woche in Bad Oldesloe haben Vereine und Glaubensgemeinschaften unterschiedlicher Konfessionen zum fünften Mal ein Programm aus Vorträgen und Konzerten entwickelt.

Durch zwei Besuche wird dieser Gedanke besonders deutlich: Zur Eröffnung hat sich der Bürgermeister der israelischen Partnerstadt Beer-Yaacov angekündigt, zwei Wochen später kommt der Bürgermeister aus Jifna (Palästina) nach Bad Oldesloe. Hartmut Jokisch vom Freundeskreis Beer-Yaacov-Jifna freut sich über den Besuch: „Es war eine Überraschung und passt natürlich gut zum Gedanken der interkulturellen Woche.“ Die besteht mittlerweile nicht mehr nur aus zehn Tagen. Zwischen dem 10. September und dem 24. Oktober sind 26 Veranstaltungen geplant, die durch das diesjährige Motto „Zusammen leben – zusammen wachsen“ geeint werden.

Flüchtlingsbeauftragter des Landes spricht im KuB

„Ich bin immer wieder von den Socken, was Oldesloer ehrenamtlich auf die Beine stellen. So ein Programm gibt es in anderen Städten im ganzen Jahr nicht“, lobt Bürgermeister Jörg Lembke die Verantwortlichen. Und davon gibt es eine Menge. Kirchen machen mit, die Oldesloer Moschee, das KuB und zahlreiche Vereine und Organisationen mit sozialer Ausrichtung, die einen oder mehrere Programmpunkte beisteuern.

Den Anfang macht am Dienstag, 10. September, das Bella-Donna-Haus. Um 19 Uhr erzählen Frauen aus Armenien über ihr Leben und ihre Heimat. „Nur weil einige Menschen unsere Sprache nicht so gut sprechen, heißt das nicht, dass sie nichts zu erzählen hätten“, sagt Dagmar Greiß vom Bella-Donna-Haus. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Auch das Kultur- und Bildungszentrum beteiligt sich mit vier Veranstaltungen an der Interkulturellen Woche.

Am 29. September ist ein gemeinsamer Gottesdienst geplant

Bei „Flucht über das Mittelmeer“ (18. September, 18 Uhr, KuB, großer Saal) spricht der Flüchtlingsbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein und ehemalige Kapitän des Hilfsschiffs „Cap Anamur“, Stefan Schmidt, über die Situation an den Außengrenzen der EU und berichtet über die Seenotrettung im Mittelmeer. Es folgt ein Konzert im Bella-Donna-Haus („Feven Yoseph – Chanting Soul“, 20. September, 20 Uhr, Eintritt 10 Euro). Zu Gast wird die gebürtige Äthiopierin Feven Yoseph sein, die spirituelle und säkulare Musik miteinander verbindet. Eine Woche später, am Freitag, 27. September, berichtet der Investigativjournalist Christian Fuchs über das „Netzwerk der neuen Rechten“ (19 Uhr, KuB-Saal, Eintritt 8,50 Euro). „Nach langer Recherche ist ein Tatsachenbericht entstanden, der einem beim Lesen die Schuhe auszieht“, sagt KuB-Managerin Inken Kautter.

Dass das friedliche Zusammenleben ohne Rücksicht auf Konfessionen funktionieren kann, zeigt am Sonntag, 29. September, um 11.30 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen und katholischen Kirche sowie der Mevlana-Moschee.

Die Interkulturelle Woche 2019 dauert vom 10. September bis 24. Oktober. Das vollständige Programm und alle Preise zu den Veranstaltungen auf www.interkulturellewoche.de.