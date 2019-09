Opernsängerin Katharina Maria Kagel singt mit Besuchern

Grossensee.. Der Naherholungs- und Kulturverein Großensee (NUK) will gemeinsam mit Bürgern einen Konzertabend gestalten. Dazu werden am Sonnabend, 7. September, in den restaurierten Räumen der ehemaligen Tanzkneipe ABC am Großensee Songtexte an eine Leinwand projiziert. Der Veranstaltungstitel „Großensee singt! Laut und schön!“ ist hier Programm. Professionelle Unterstützung hat sich der Verein mit der Opernsängerin Katharina Maria Kagel geholt. Die Großenseerin wird den Abend moderieren und zusammen mit den Besuchern Songs aus verschiedenen Musikgenres anstimmen. Hierbei ist ein Mix aus Pop, Rock, Jazz und Klassik geplant. Klaus Helfenrath begleitet an der Gitarre. Für die Teilnahme am gemeinsamen Konzertabend zahlen Besucher fünf Euro Eintritt.

Konzertabend Sa 7.9., 19.00 21.00, Einlass ab 18.00, Trittauer Straße 11, Eintritt 5