Reinbek.. Am Oher Weg in Reinbek ist in der Nacht zu Montag ein kleines Einfamilienhaus in Brand geraten. Der dort lebende 18-Jährige konnte sich retten und blieb unverletzt. Sein herbeigeeilter Vater, der in einem größeren Gebäude auf dem Grundstück sesshaft ist, wollte noch löschen, bekam die Flammen aber nicht in den Griff. Die Ortswehren Schönningstedt und Ohe waren mit 35 Helfern ab 4 Uhr für zwei Stunden im Einsatz und verhinderten ein Abbrennen der Immobilie, die jetzt unbewohnbar ist ob des zerstörten Dachs. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Sie geht davon aus, dass ein technischer Defekt zu dem Hausbrand geführt hat.