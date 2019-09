In Grönwohld fühlen sich auch Hamburger wohl

Grönwohld.. Wer von der Poststraße kommend in die Straße An der Millerbek einbiegt, dem eröffnet sich schon nach wenigen Metern ein überraschendes Panorama. Das gleichnamige Neubaugebiet zeigt sich deutlich profilierter, als es der Rest des Dorfes vermuten lässt. Zwischen der Einfahrt in das Quartier und dem höchsten Punkt liegen mehr als zwölf Meter Höhenunterschied. Weshalb sich die Erschließungsstraße wie eine Serpentine dorthin schlängelt, von wo aus die Bewohner eine wahrhaft majestätische Aussicht genießen.

„Dass wir hier oben gelandet sind, war unverschämtes Glück“, sagt Christian Holscher. Gen Osten ein unverbaubarer Blick über Felder und Wiesen bis zur Hahnheide, gen Westen liegt einem der alte Grönwohlder Ortskern praktisch zu Füßen. „Von so einer Lage haben wir nicht mal zu träumen gewagt, das ist wie ein Sechser im Lotto“, so der 46 Jahre alte Unternehmensberater für Start-Ups. Zumal das Quartier eben keine uniforme Retortensiedlung sei. Vielmehr hätten die Planer in ihrem Entwurf der besonderen Topografie des Geländes Rechnung getragen.

Auf der Suche nach mehr Ruhe und Entschleunigung

Vor zweieinhalb Jahren ist der Wunsch gereift, vom quirligen Eppendorf im Herzen Hamburgs ins Umland zu ziehen. „Das urbane Leben war uns auf einmal nicht mehr so wichtig. Wir wünschten uns mehr Ruhe und Entschleunigung“, sagt Ehefrau Bianca (46), die als Schifffahrtskauffrau für eine große Reederei arbeitet. Doch die Suche nach einem neuen Zuhause gestaltet sich, mitten im allgemeinen Run auf Immobilien, schwierig. Mal stimmt die Lage nicht, mal das Umfeld, oft nicht der viel zu hohe Preis.

Bis ein enger Freund Christian von dem Neubaugebiet in Grönwohld erzählt. „Wir haben uns sofort ins Auto gesetzt und sind hingefahren“, erinnert er sich. Drei Tage vor Ende der Bewerbungsfrist. Drei Grundstücke kommen für sie überhaupt nur infrage. Deshalb erscheint ihnen die Chance zum Zuge zu kommen gleich Null. Doch das Wunder geschieht: Bei der Vergabe der Baufelder erhält das Paar den Zuschlag.

Ein modernes Holzhaus mit norwegischem Ambiente

Inzwischen steht ihr Haus. Ein Holzständerbau mit modernem Zuschnitt und norwegischem Ambiente, den Christian Holscher selbst entworfen hat. Mit einem drehbaren Kamin im Erd- und einer lichten, offenen Galerie im Obergeschoss. „Es ist wirklich so geworden, wie wir uns das immer gewünscht haben“, sagt er und drückt glücklich den elf Monate alten Sohn Jon Mikkel, der mitten in der Bauphase ins turbulenteste Jahr der Familie gepurzelt war.

Tina (v.l.), Pia, Henri und Alexander Kate in der Korbschaukel im Garten ihres Hauses.

Foto: Lutz Kastendieck

Zwei Grundstücke weiter südlich sitzen Tina (37) und Alexander Kate auf der Terrasse ihres Hauses und sehen ihren Kindern Pia (6) und Henri (9) beim Spielen zu. Zehn Jahre hat Alexander (41) in München gelebt, bis die Familie den Werbekaufmann bei einer Marketingagentur zurück in heimische Gefilde holt. Dann wohnt er mit Tina etliche Jahre in Hamburg-Tonndorf, bevor sie 2013 nach Grönwohld ziehen. „Vor allem der Kinder wegen“, wie Tina sagt.

Ohne diesen Umzug wären sie womöglich gar nicht An der Millerbek gelandet. Weil von vornherein klar ist, dass es viel mehr Bewerber als Baufelder gibt, erfolgt die Vergabe nach einem ausgefeilten Punktsystem. „Uns ging es vor allem darum, jungen Familien mit Kindern eine attraktive, lebenswerte Perspektive zu bieten“, sagt Bürgermeister Ralf Breisacher (CDU).

Bei der Grundstücksvergabe das große Los gezogen

„Obwohl wir schon in Grönwohld wohnten und zwei Kinder hatten, waren wir nicht sicher, ob unsere Punkte reichen würden“, erzählt Tina Kate. Tatsächlich kommt es am Tag der Vergabe zu einem Stechen per Los. Weil sie verhindert ist, lässt Alexander, ganz Gentleman, der Mitbewerberin den Vortritt: „Sie zog die Niete und wir hatten unser Traumgrundstück. So nah liegen Glück und Pech manchmal beisammen.“

An dem neuen Quartier begeistern die Kates vor allem die vielen Kinder – schon jetzt sind es mehr als 20 – und der bunte Mix an Baustilen. Die Gemeinde ließ den Bauherren weitgehend freie Hand bei der Wahl ihrer Häuser. So sind Sattel-, Walm- und Grasdächer ebenso zulässig, wie rote, braune und anthrazitfarbene Pfannen sowie Solarpanele. „Deshalb hat die Siedlung fast einen amerikanischen Touch, das gefällt uns“, sagt Alexander.

Astrid und Eckhard Müller auf einer Bank an ihrem Lieblingsplatz am Teich.

Foto: Lutz Kastendieck

Die Familien Müller I und II – einfach unzertrennlich

Gleich um die Ecke leben jetzt die Familien Müller I und Müller II. Tür an Tür, aber nicht verwandt und nicht verschwägert. Ohne sie hätte es das Quartier An der Millerbek so, wie es jetzt angelegt ist, womöglich kaum gegeben. 35 Jahre wohnten sie gemeinsam in einem Doppelhaus unten an der Poststraße. Genau dort, wo die Erschließungsstraße für das neue Wohngebiet am einfachsten und kostengünstigsten zu schaffen war.

„Weil wir dazu einen Teil ihres Grundstücks brauchten, haben wir ihnen den Umzug schmackhaft gemacht“, so Breisacher. „Ganz leicht ist uns der Entschluss aber doch nicht gefallen“, gesteht Eckhard Müller (65). Er und Ehefrau Astrid (64) sind die Müllers II, weil ihnen früher der hintere Teil des Gartens gehörte. Mit zwei Teichen und freiem Blick auf ein Feld, auf dem abwechselnd Mais, Raps und Weizen angebaut wurden.

Brache vor dem Fenster ist die reinste Naturbühne

„Dass der Verkehr auf der Poststraße in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, war aber einfach nicht zu leugnen“, so Astrid Müller. „Außerdem waren unsere beiden Töchter längst ausgezogen und renoviert werden hätte unser Haus über drei Etagen ohnehin“, ergänzt Eckhard. Also habe man sich mit Müllers I zusammengesetzt und dem Grundstückstausch zugestimmt.

Hans-Joachim und Elisabeth Müller im eigenen Strandkorb. Auf der Brache im Hintergrund soll bald eine Streuobstwiese entstehen

Foto: Lutz Kastendieck

Bereut haben es weder die einen, noch die anderen. Jetzt gehören ihnen zwei der schönsten Schollen an der Südflanke des neuen Quartiers. Auf der angrenzenden Brache soll spätestens im nächsten Jahr als Ausgleichsfläche eine Streuobstwiese entstehen. Momentan sei das Areal aber „die reinste Naturbühne“, so Hans-Joachim Müller (67). „Vom Wohnzimmerfenster aus lassen sich Rehe, Hasen und Fasane beobachten, wir haben den Umzug noch keine Minute bereut“, sagt Ehefrau Elisabeth. Unlängst hat Hans-Joachim Müller an seinem blütenweißen Fahnenmast die Fahne Indiens gehisst. Zur Begrüßung seines Enkels Liam (3), dessen Mama Isabelle mit einem Inder verheiratet ist und in Dubai lebt.

Schnell in Hamburg und zum Shoppen in Trittau

Gefreut hat die Beflaggung auch Manoj Nair (50), der mit Ehefrau Dorothee (50), den Söhnen Anil (15) und Nilesh (11) sowie den Labradoren Ludwig und Brad auf der anderen Seite der Straße lebt. Manoj und Dorothee haben sich 1998 bei einer Dienstreise in Moskau kennengelernt. „Damals waren wir beide in der Speditionsbranche tätig. Unsere Beziehung stieß überall auf Unverständnis, in Indien, wie in Deutschland“, erzählt Dorothee. So hätten sie schon ernsthaft erwogen, sich lieber in Hongkong oder Dubai niederzulassen, möglichst weit weg von den Eltern.

Eckhard Müller in seinem Hobbyraum unterm Dach, einem wahren Stones-Refugium, das den echten Fan beweist

Foto: Lutz Kastendieck

Doch wenig später ergaben sich solide berufliche Perspektiven in Hamburg. Und so landeten die beiden 2005 in Grönwohld. „Hier wollen wir jetzt auch nie wieder weg“, erklärt Dorothee. Mit Blick auf die Zukunft hätten sie extra einen altersgerechten Bungalow ohne Treppen nach oben und unten gebaut. Dorothee arbeitet inzwischen als Erzieherin in der Ganztagsbetreuung der Grönwohlder Grundschule, Manoj bei einer Bank. „Man ist schnell in Hamburg, zum Einkaufen in Trittau und zum Erholen in der Hahnheide. Wir alle sind hier im Quartier inzwischen bestens vernetzt und fühlen uns auch deshalb schon richtig Zuhause“, sagt Dorothee Nair. Und schwärmt noch immer vom ersten Quartiertreff kurz vor Weihnachten 2018. Als sich alle Bewohner zusammenfanden, um bei einem fröhlichen Fest die neue Gemeinschaft zu besiegeln.

23 von 24 Häusern sind schon fertig

Die Gemeinde Grönwohld hat Ende 2016 im Neubaugebiet An der Millerbek insgesamt 24 Grundstücke courtagefrei verkauft, von denen jetzt 23 bebaut sind.

Die Grundstücke sind zwischen 550 und 1230 Quadratmeter groß und kosteten je nach Lage und Größe zwischen 84.800 und 258.300 Euro. Der Quadratmeterpreis lag zwischen 160 und 210 Euro.

Festgeschrieben wurde eine Bindungsfrist von zehn Jahren. Bei einer vorzeitigen Veräußerung müssen die Verkäufer 40 Euro pro Quadratmeter nachzahlen.

Eine Teilvermietung, etwa in einer Einliegerwohnung, ist den Käufern während der Bindungsfrist nur an Verwandte ersten Grades (Eltern, Kinder) gestattet.

Ein Spielplatz soll im nördlichsten Zipfel des neuen Quartiers entstehen. Im Süden ist als Ausgleichsfläche eine Streuobstwiese vorgesehen.