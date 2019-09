Nicht angemeldete Hunde: Lütjensee schickt Fahnder

Lütjensee.. In einem Schreiben von Lütjensees Bürgermeisterin Ulrike Stentzler (CDU) ist der Vorgang als „Hundebestandsaufnahme“ deklariert: Ab 9. September wird eine beauftragte Firma aus Düren alle Haushalte in der Gemeinde aufsuchen, um zu erkunden, ob dort Hundehalter leben, die für ihre Tiere keine Steuern zahlen.

„Auf mehreren Ausschusssitzungen haben Bürger das Thema angesprochen. Augenscheinlich hat sich die Zahl der Hunde in Lütjensee erhöht, bei der Steuer merkt man davon aber nichts“, so Stentzler. Halter der Vierbeiner sind verpflichtet, ihre Tiere innerhalb von 14 Tagen nach der Aufnahme anzumelden. Sie müssen in der Regel 30 Euro pro Quartal für jeden Hund zahlen. Die aktuelle Steuersatzung ist im Internet auf www.luetjensee.de einsehbar.

Formulare gibt es im Internet und beim Amt Trittau

Wer seinen Hund nicht registrieren lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einer Strafe von bis zu 500 Euro geahndet werden. Bei bewussten Falschangaben steht sogar eine Geldbuße von bis zu 2500 Euro im Raum.

Eine Anmeldung des Hundes ist bei der Amtsverwaltung Trittau (Europaplatz 5) möglich. Entsprechende Formulare finden Tierhalter im Internet auf www.trittau.de.