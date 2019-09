Lebensmittel retten: Mehr Vernunft statt Verbote

Lebensmittel nicht wegwerfen, sondern verteilen: Warum Initiativen wie Foodsharing keine Steine in den Weg gelegt werden sollten.

Lebensmittel gehören auf den Teller, nicht in die Mülltonne! Rund 13 Millionen Tonnen Nahrungsmittel werden in Deutschland einer Studie der Universität Stuttgart zufolge jährlich weggeworfen. Geradezu skandalös mutet diese Zahl vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung und zunehmender Ressourcenknappheit an.