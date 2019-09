Klärwerk Ahrensburg reinigt Schlamm mit neuem System

Ahrensburg.. Das Ahrensburger Klärwerk wird moderner. Die Stadtbetriebe bekommen vom Bundesumweltministerium 200.000 Euro für ein innovatives Klärverfahren zur separaten Behandlung von Schlammwasser, die sogenannte Deammonifikation. „Mit der Erweiterung kann Abwasser effektiver, energiesparender und damit kostengünstiger aufbereitet werden“, sagt der Südstormarner Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann (CDU).

Anlage reinigt Abwasser aus Ahrensburg und Teilen von Ammersbek

Das Klärwerk reinigt das Abwasser von Haushalten und Firmen aus Ahrensburg sowie den Ammersbeker Ortsteilen Bünningstedt und Daheim. Jedes Jahr sind das mehr als 2,3 Millionen Kubikmeter – täglich im Schnitt 6,6 Millionen Liter. Dabei fallen mehr als 2500 Tonnen Klärschlamm an. Das saubere Wasser fließt nach chemischer, physikalischer und biologischer Behandlung über die Aue in die Alster.

Die Deammonifikation habe sich zur separaten Behandlung von Schlammwasser als effektiv und kostengünstig herausgestellt, so Brackmann. Zunächst werde etwa die Hälfte des enthaltenen Ammoniums zu Nitrit umgewandelt und anschließend mit Hilfe spezialisierter Bakterien zusammen mit der anderen Hälfte des Ammoniums zu gasförmigem Stickstoff und etwa zehn Prozent Nitrat.

Einsparung beim Energieverbrauch ist enorm

„Der Vorteil ist eine enorme Einsparung beim Energieverbrauch“, sagt der Abgeordnete. Im Vergleich zur klassischen Nitrifikation/Denitrifikation werden bis zu 60 Prozent weniger Sauerstoff und 100 Prozent weniger Kohlenstoff verbraucht. Zusätzlich fällt wegen des langsameren Wachstums der Mikroorganismen erheblich weniger Klärschlamm an. „Unterm Strich können die Betriebskosten erheblich reduziert werden, was sich am Ende auch für die Bürger auszahlen könnte“, sagt Norbert Brackmann.

Eine wichtige Quelle von Ammonium-Stickstoff im Abwasser ist Harnstoff. Dieser entsteht im menschlichen Stoffwechsel durch den Abbau von Eiweißen: Je höher der Eiweißkonsum, desto höhere Werte zeigen die Tests auf Ammonium im Abwasser.