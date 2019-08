Bargteheide.. Nach 23 Jahren in der Stadtvertretung Bargteheide steht Jürgen Weingärtner nicht mehr an der Spitze der SPD-Fraktion. „Ich habe den Job mit einer kurzen Unterbrechung 19 Jahre lang gemacht. Jetzt ist es Zeit für einen Generationswechsel“, sagte der 66-Jährige dem Abendblatt.

Auf einer turnusmäßigen Vorstandssitzung ist Mehmet Dalkilinc zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Seine Stellvertreter sind die beiden bürgerlichen Mitglieder Peter Beckendorf und Gerrit Kronenberg. Die Fraktion verlassen haben unterdessen Susanne Hellweg und Anke Schlötel-Fuhlendorf.

„Das ist nicht mehr mein Stil“

Jürgen Weingärtner

Foto: SPD

Weingärtner, der seit Oktober 1982 SPD-Mitglied ist, will einfaches Fraktionsmitglied und Vorsitzender des Finanzausschusses der Stadtvertretung bleiben und zudem weiter im Städtebund und Städtetag mitarbeiten. Leise Kritik übte er an Tendenzen in der Kommunalpolitik. Sie werde immer marktschreierischer und populistischer – auch in Bargteheide. „Das ist nicht mehr mein Stil. Deshalb ist mein Rückzug nur konsequent“, so Weingärtner.