Ein Stormarner Vorkämpfer für die Natur verabschiedet sich

Grosshansdorf.. Der pensionierte Biologie-Lehrer Bernd Freytag legt seine Funktion als nebenamtlicher Betreuer des Schulreservats Himmelshorst nieder. 34 Jahre lang hatte er in der ehemaligen Kiesgrube Schülern aus Großhansdorf und Umgebung die Tier- und Pflanzenwelt nähergebracht. Kurz nach seinem 70. Geburtstag verabschiedet sich Freytag nun aus diesem Amt.

In Anlehnung an die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg sagt er selbstbewusst: „Wäre ich 16, würde man mich Georg Thunberg nennen.“ Als ihm die Betreuung der ehemaligen Kiesgrube 1985 angetragen worden sei, habe er gleich zugestimmt. „Denn so etwas gab es ganz in Schleswig-Holstein damals nicht“, sagt Freytag. So habe er den Schulrat überzeugen können, ihn einen Tag pro Woche für das Projekt freizustellen, damit er „den Gärtnern die Pest an den Hals züchten konnte.“ Denn Tiere und Pflanzen durften auf dem rund zwei Hektar großen Gelände wachsen, wie sie wollten.

Bürgermeister dankt ihm für sein Engagement

Neben zahlreichen Schülern, die in dem Biotop „geerdet“ (Freytag) wurden, gab es jedoch auch negative Höhepunkte. 2006 brannte das Gebäudebis auf die Grundmauern nieder. „Azubis im ersten Lehrjahr haben das Haus dann wieder aufgebaut“, erzählt er.

Wie Bernd Freytag für das Areal gekämpft hat, wird in der Dankesrede von Bürgermeister Janhinnerk Voß deutlich. „Ungewöhnlich war nicht nur sein großes Engagement, sondern auch die Hartnäckigkeit, mit der er sich für das Reservat eingesetzt hat.“ So sei schnell klar gewesen, wer Chef auf dem eigentlich gemeindeeigenen Gelände gewesen sei. Voß versprach, für die weitere Betreuung schon eine Lösung in Aussicht zu haben, ohne weitere Details zu nennen.