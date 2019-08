Mehr Service auf Homepage der Stadt Reinbek

Reinbek.. Der Internet-Auftritt der Stadt Reinbek ist nach einem Relaunch nicht nur schicker, sondern auch wesentlich bürgerfreundlicher und wird so zum Vorreiter der Region. „Wir haben vor allem auch unser Service-Angebot erweitert“, sagt Bürgermeister Björn Warmer. „Unsere Online-Terminvergabe für das Bürgerbüro und die Online-Anträge, die sich im Netz ausfüllen und zurückschicken lassen, sind ein echter Schritt nach vorn.“ Die Zeiten wahnsinnig vieler Untermenüs sei jetzt vorbei.

Jan Behrenbruch von der Stabsstelle Weiterentwicklung, der das Projekt Relaunch gemeinsam mit Anh Tran Van, Lennart Fey und weiteren Kollegen vorangetrieben hat, stellte die Neuerungen vor. „Die alte Homepage hat einfach nicht mehr unsere Bedarfe gedeckt“, bestätigt er. Das soll sich nun ändern: Gleich auf drei verschiedenen Wegen findet der Nutzer den Menü-Punkt „Rathaus Online“, über den er direkt Termine im Bürgerbüro buchen oder Anträge ausfüllen und gleich abschicken und – falls nötig – auch gleich bezahlen kann.

Momentan ist eine Zahlung über Lastschriftverfahren, paydirekt oder GiroPay möglich

„Die Online-Terminvergabe konnten die Reinbeker bereits vorab nutzen und haben dies zu 35 Prozent getan“, berichtet Behrenbruch. „Das vereinfacht die Planung der Kollegen und der Bürger: Sie sparen durchschnittlich fünf Minuten Wartezeit.“ Ähnliches erhofft sich das Verwaltungsteam auch durch die Online-Anträge.

Ein Beispiel dafür ist das Standesamt: Wer etwa eine Urkunde verloren hat, sei es eine Geburts-, Eheschließungs- oder Sterbeurkunde, kann diese nun direkt über die Homepage beantragen. Er füllt das entsprechende Formular online aus, fügt ein Foto seines Ausweises ein und wählt die gewünschte Zahlform für die Gebühren aus. Das System weist den Nutzer automatisch auf Fehler hin und führt ihn weiter zum nächsten Schritt. Bereits vorab erfährt er die Kosten. Momentan ist eine Zahlung über Lastschriftverfahren, paydirekt oder GiroPay möglich, die Verfahren PayPal und Kreditkartenzahlung sind in Arbeit.

Für Bauanträge, Wahlunterlagen oder einen neuen Personalausweis sieht das Gesetz allerdings weiter den schriftlichen Antrag vor, dafür müssen die Reinbeker weiter ins Rathaus kommen. „Aber allein für die verlorenen Urkunden zählen wir pro Jahr etwa 1500 Vorgänge aus ganz Deutschland“, sagt Behrenbruch.

Die neue Website ist zwar freigeschaltet, doch Fey, im Rathaus zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, weist darauf hin, dass der Relaunch noch nicht abgeschlossen sei: „Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.“ Bürgermeister Warmer schätzt, dass etwa 80 Prozent der Arbeit getan sind. Ein Ziel sei, dass die Reinbeker sich mit drei Klicks auf der Homepage zurechtfinden.

Spezielle Rubrik mit Themen, die Bürger bewegen

Dem Verwaltungschef liegt noch eine Rubrik am Herzen, die der Nutzer findet, wenn er auf der Startseite nach unten scrollt: „Hierüber spricht man in Reinbek“. Dort finden sich Informationen zu Themen, die die Reinbeker bewegen, zu denen es immer wieder Anfragen gibt, etwa die Billebrücke. „Dort ist der aktuelle Stand der Infos zu finden – und zwar nicht im Beamtendeutsch formuliert, sondern frei nach Schnauze“, erklärt Warmer. Die Pflege der Homepage übernimmt die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. „Das ist viel Arbeit“, sagt Behrenbruch. „Aber an anderer Stelle werden auch Kapazitäten frei: Die Website ist leichter zu pflegen, und wir haben vielleicht weniger Anfragen.“