Trittau diskutiert über sein Image

Eckpunkte des neuen Ortsmarketings-Konzepts werden am 5. September in einer Einwohnerversammlung vorgestellt.

Trittau.. Was macht die Gemeinde im Südosten des Kreises Stormarn aus, was sind ihre Vorzüge und Anziehungspunkte? Diese Fragen soll ein neues Marketing-Konzept klären, das seit Anfang des Jahres in Trittau diskutiert wird. Die ersten konkreten Ergebnisse werden am Donnerstag, 5. September, um 19 Uhr bei einer Einwohnerversammlung im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung, Europaplatz 5, vorgestellt. „Ziel ist es, ein positives Bild der Gemeinde zu entwickeln, mit dem sich die Menschen im Ort identifizieren können“, sagt Bürgermeister Oliver Mesch. Auf diese Weise wolle sich Trittau klar positionieren, nach innen wie nach außen.

Mehr als 500 Einwohner haben sich an Online-Befragung beteiligt Die Analysephase des Prozesses ist bereits im Frühjahr abgeschlossen worden. Begleitet durch die CIMA Beratung + Management GmbH aus Lübeck, die bundesweit Städte und Gemeinden in Fragen des Stadt- und Ortsmarketings unterstützt. An einer Online-Befragung hatten sich mehr als 500 Einwohner beteiligt. Im Mai 2019 folgte dann ein öffentliches Forum in der Hahnheide-Schule, an dem rund 50 lokale und regionale Akteure und Organisationen sowie zahlreiche Bürger mitwirkten. Marketing-Konzept weitgehend abgeschlossen „Gemeinsam wurden ein inhaltliches Profil Trittaus entwickelt, wie auch Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen des Ortsmarketings definiert", erläutert Mesch. Die Erarbeitung des Konzeptes sei jetzt weitgehend abgeschlossen. Ende Juni habe sich die Arbeitsgruppe Ortsmarketing noch einmal mit den CIMA-Fachleuten getroffen, um über die künftige Organisationsstruktur des Marketings und seine vordringlichen Aufgaben zu diskutieren. Im Ergebnis hätten die Beteiligten empfohlen, das erarbeitete Konzept umzusetzen. „Eine Entscheidung darüber könnte noch im Herbst 2019 durch die Gemeindevertretung erfolgen", sagt Mesch. Zuvor sei nun aber noch einmal die Meinung der Bürger gefragt. Deshalb würde er sich über eine möglichst hohe Beteiligung an der Einwohnerversammlung am 5. September sehr freuen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.