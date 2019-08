Ahrensburger Verein plant Konzert mit Weltstar

Ahrensburg.. Das Programm des Vereins Theater und Musik in Ahrensburg bietet in der Spielzeit 2019/2020 sechs Konzerte, fünfmal Theater sowie eine Kindervorstellung und eine Weihnachtslesung. Das Theaterprogramm gestaltet die Vereinsvorsitzende Sabine Schwarz, der zweite Vorsitzende Hinrich Tramm ist der Experte in Sachen Musik. Tramm hat sich das Ziel gesetzt, „die seit Jahren sehr erfolgreiche Kammermusikreihe abwechslungsreich und auf be-währt hohem Niveau zu gestalten“.

Ein Blick ins Programm zeigt, dass er einen Überraschungscoup gelandet hat. Für das Eröffnungskonzert am Sonnabend, 14. September, konnte er den Weltklasse-Pianisten Kit Armstrong gewinnen. Der vielfach ausgezeichnete Pianist gilt als musikalisches Phänomen und wird vom internationalen Publikum als Ausnahmekünstler gefeiert. Zudem tritt er als Organist, Komponist und Dirigent in Erscheinung. Es habe Jahre gedauert, bis es gelungen sei, Armstrong zu engagieren, so Tramm. Der Musiker habe das Motto des Recitals „1720-1820: Aufklärung - Offenheit und Esoterik“ sogar in einem eigenen Beitrag fürs Programmheft erläutert.

Konzerte mit Ahrensburger Kammerorchester und Klavierrecital mit Martin Stadtfeld

Besucher des Konzerts können sich auf Werke von Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach, Haydn, Mozart und Beethoven freuen, die Armstrong auf einem von Bechstein zur Verfügung gestellten Konzertflügels zu Gehör bringen wird. Das Geschwisterduo Troussov genießt ebenfalls einen exzellenten Ruf und ist für virtuose und perfekt abgestimmte Darbietungen mit Violine und Klavier bekannt (Sonnabend, 21. März). Kirill Troussov spielt dabei auf der berühmten Stradivari-Geige „The Brodsky“ von 1702.

Das Horntrio – in der Besetzung mit Hornist Teunis van der Zwart, Franziska Hoelscher an der Geige und Pianist Severin von Eckardstein – spielt am Sonnabend, 26. Oktober, Kompositionen von Ligeti, Brahms und Schumann. Das Vo-kalensemble amacord beweist Vielseitig-keit mit Werken der Romantik, Folksongs und eigenen Arrangements (Sonntag, 26. Januar). Weitere Konzerte sind das des Ahrensburger Kammerorchesters (Sonnabend, 22. Februar) und das Klavierrecital mit Martin Stadtfeld (Sonnabend, 16. Mai).

Als erstes Theaterstück der Saison kommt das Familienschauspiel „Krabat“ des a.gon Theaters auf die Bühne. Der Stoff von Otfried Preußler ist stimmungsvoll und mit Musik für Zuschauer ab zehn Jahren in Szene gesetzt (Dienstag, 29. Oktober). Es folgt das Brecht-Drama „Mutter Courage und ihre Kinder“ (Sonntag, 10. November) in einer Inszenierung der Burghofbühne Dinslaken. Bei seinem Gastspiel präsentiert das Tournee-Theater Thepiskarren das Schauspiel „Die Physiker“ (Sonntag, 9. Februar).

Beim Kindertheater kommen auch Handpuppen zum Einsatz

Die Komödie „Alte Liebe“ bringt das Landestheater Detmold (Sonntag, 29. März) auf die Bühne. „Spatz und Engel“, ein Schauspiel mit Livemusik des Fritz Rémond Theaters im Zoo Frankfurt, erzählt die Geschichte der Freundschaft zwischen den Diven Edith Piaf und Marlene Dietrich (Montag, 27. April). Für die jüngsten Zuschauer und ihre Begleiter ist die Kindervorstellung mit der Überraschungsparty „Peppa Pig Live“ des Theaters auf Tour gedacht, bei der auch Handpuppen zum Einsatz kommen.

Weihnachtlich geht es dann bei der Lesung mit dem Schauspieler Volker Lechtenbrink zu. Nach seinem Erfolg beim Auftritt 2018 in Ahrensburg will er nun die Zuhörer mit Heiterem und Besinnlichem im Advent (Donnerstag, 19. Dezember) unterhalten.

Vorstellungen jeweils 20.00 („Peppa Pig“ 16.00), Spielstätte Theater: Alfred-Rust-Festsaal, Wulfsdorfer Weg 71, Konzerte: Eduard-Söring-Saal, Waldstraße 14, Lesung: Park Hotel, Lübecker Straße 10. Abonnements: Theater (5 Termine) 68,– bis 92,–, Konzerte (6 Termine) 82,– bis 125,–, Infos Tel. 04102/82 36 29, Karten: Konzert 17,– bis 26,–, Theater 17,– bis 23,–, Lesung 25,–, „Peppa Pig“ 6,– bis 10,–, Vvk. ab 21 Tage vor Termin, Lesung ab Do 21.11., „Peppa Pig“ ab Mo 10.2., Theaterkasse, Große Straße 15a, Vorbestellungen: E-Mail an Karten-TUM@web.de (bis 26 Tage vor Termin, für Lesung & „Peppa Pig“ bis 33 Tage vor Termin)