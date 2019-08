Schlemmermeile in der Großen Straße am verkaufsoffenen Sonntag in Ahrensburg.

Verkaufsoffener Sonntag Food-Trucks gastieren am Sonntag in Ahrensburg

Ahrensburg.. Beim dritten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Ahrensburg bietet die Kaufleute-Vereinigung Stadtforum die Gelegenheit zum Schlemmen in geselliger Runde. Am Sonntag, 1. September, sollen Food-Trucks die Große Straße in eine Schlemmermeile verwandeln.

23 Anbieter aus der Metropolregion Hamburg präsentieren von 11 bis 18 Uhr an originell gestalteten Verkaufswagen allerlei Kulinarisches, darunter auch ausgefallene Kost. Die Bandbreite reicht von Burritos, Spanferkel und Hamburger über Fleischspezialitäten aus dem Barbecue-Smoker, Grillwurst und Spätzle bis hin zu Crêpes in verschiedenen Variationen und Waffeln. Für Kinder gibt es Karussell, Bungee und Hüpfburg Angeboten werden auch außergewöhnliche Burger-Kreationen, etwa ein Ziegenkäse-Burger mit Feigen-Senf-Soße, der Marokkanische-Minze-Burger, ein Mango-Chutney-Burger oder die asiatische Burger-Spezialität Yakuza Bao. Vegetarische und vegane Speisen werden ebenfalls zu kaufen sein. Für Spaß bei den Kindern sorgt ein Karussell auf dem Rondeel. Auch beim Bungee-Jumping und auf der Riesenhüpfburg an der Großen Straße können junge Besucher sich austoben. Zum Bummeln laden viele Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ein und präsentieren ihr Angebot für die Herbstsaison, darunter warme Pullover, Lampen, Bücher und vieles mehr für gemütliche Abende zu Hause.