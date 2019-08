Reinfeld feiert den bekannten Dichter Matthias Claudius

Reinfeld .. In Gedenken an den bekannten Dichter und Sohn der Stadt Matthias Claudius (1740–1815) veranstaltet Reinfeld zum mittlerweile siebten Mal die LesART. Sieben Veranstaltungen an sechs Tagen bringt die Kulturabteilung gemeinsam mit mehreren Partnern und Autoren auf verschiedene Bühnen in der Stadt.

„Mit Matthias Claudius haben wir hier ein Pfund, mit dem wir wuchern können“, sagt Britta Lammert aus der Reinfelder Kulturabteilung, die Jahr für Jahr die LesART mit Unterstützung verschiedener Vereine und Veranstaltungsorten plant und umsetzt: „Wir haben in diesem Jahr ein besonders kreatives Programm auf die Beine gestellt.“ Es beginnt am 11. September mit „Wörter to go: Atelierworkshop für Hosentaschenworte“ (18 bis 20 Uhr, Atelier in der Matthias-Claudius-Straße 25). Die Künstlerin Inken Kramp will dabei mit ihren Gästen Wörter in Kunst für die Hosentasche verwandeln. Anmeldungen unter 0178/20501221.

„Wilsberg“-Schauspieler liest Krimi-Kurzgeschichten

Einen Tag später, am 12. September, präsentieren lokale Dichter beim Poetry Slam „REIMfelder WORTkunst“ (19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr, Matthias-Claudius-Kirche) bei freiem Eintritt selbstgeschriebene Texte. Britta Lammert: „Es gibt schon einige Anmeldungen aber Besucher können auch noch am Abend selbst spontan etwas vortragen.“

Am Freitag liest Roland Jankowsky, bekannt für seine Rolle als Kommissar Overbeck in der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“, Krimi-Kurzgeschichten. Tickets für die Lesung „Wenn Overbeck kommt!“ (19.30 Uhr, Matthias-Claudius-Kirche) gibt es im Vorverkauf für 12 Euro (AK 14 Euro) in der Buchhandlung Michaels (Paul-von-Schoenaich-Str. 42a).

Am Sonntag gibt es gleich drei Veranstaltungen

Nach einer Pause von einem Tag geht es am Sonntag, 15. September, gleich mit drei Veranstaltungen weiter. Zunächst zeigt das Heimatmuseum (Neuer Garten 9) zwischen 10 und 12 Uhr Werke von Matthias Claudius. Von ihm ist unter anderem das Gedicht „Abendlied“, das in der vertonten Form „Der Mond ist aufgegangen“ weltweit bekannt geworden ist. Der Eintritt zu dieser Schau ist frei.

Den Nachmittag gestaltet der Reinfelder Kammerchor unter der Leitung von Tim Karweick: „Wir singen Lyrik in verschiedensten Formen, von mittelalterlichen Aphorismen über japanische Haikus bis hin zu englischen Limericks und deutschen Klassikern.“ Um 14.30 Uhr gibt der Chor zunächst ein familientaugliches Konzert, das auch mit Kindern besucht werden kann. Anspruchsvoller wird es dann zur Hauptveranstaltung um 17 Uhr. Das Kinderkonzert kostet sechs Euro, das für Erwachsene zwölf Euro. Beide Konzerte sind im Audimax Bildungszentrum Reinfeld (Ahrensböker Straße 51) zu hören.

Alle Termine auch im Netz zu finden

Den Abschluss der LesART macht am Montag, 16. September, eine Buchvorstellung von Markus Huth. Der Fotograf und Autor liest aus „Mit 80 Viechern um die Welt – Als Tiersitter auf Reisen“ (18.30 Uhr, Saal im neuen Rathaus, Paul-von-Schoenaich-Straße 7). Karten gibt es bei der Buchhandlung Michaels für acht Euro (AK neun Euro).

Die LesART Reinfeld beginnt am Mittwoch, 11. September, und endet am Montag, 16. September. Alle Veranstaltungen und weitere Informationen sind auch im Veranstaltungskalender der Stadt unter www.reinfeld.de zu finden.