In seinem Vortrag in Ahrensburg widmet sich Michael Schneider dem Verhältnis von Kriegskindern zur Folgegeneration und zeigt auf, warum und wie der Zweite Weltkrieg heute noch nachwirkt. Wege persönlicher Bearbeitung, Gruppen, Vereine und Autoren, die sich mit dem Thema befassen, werden vorgestellt. Vortrag Do 29.8., 18.30, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch- Straße 9, frei, Spende willkommen

Bad Oldesloe: Türsteher erzählen

Am kommenden Sonntag erzählen drei Türsteher ihre besten Erlebnisse aus ihrem Leben auf der Reeperbahn im Kultur- und Bildungszentrum (KuB). Die Türprofis Henning, Intensiv-Dieter und Viktor berichten mal zornig, aber auf eine witzige Art, wie sie zum Beispiel Betrunkene überzeugen, ihren Junggesellen-Abschied woanders zu feiern. Vorlesung So 1.9., 18 Uhr, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Eintritt ab 6,50

Sülfeld: Konzert im Garten

Georg Schroeter & Marc Breitfelder spielen in Sülfeld.

Foto: HA

Das Bluesduo Georg Schroeter und Marc Breitfelder spielt mit Klavier und Mundharmonika in einem Sülfelder Privatgarten eigene Songs und Bearbeitungen von Rock- und Bluestiteln. Im Vorprogramm tritt die Sülfelder Dorfkapelle mit Märschen, Filmmusik, Swing und Bluesstücken auf. Open-Air-Konzert Fr 30.8., 19.30, bei Barbara Schütze, Kassburg 20d, Karte 16,– im Vvk., alle Vvk.-Stellen unter www.konzert-im-garten.de

Mühlenrade: Flohmarkt auf dem Hof

Das Oldesloer Kinder- und Jugendhaus St. Josef plant einen Flohmarkt auf dem Gelände des Theresienhofs in Mühlenrade. Besucher können sich zudem auf Livemusik freuen. Aussteller sind kurzfristig willkommen. Drei Meter Fläche kosten 15 Euro plus Kuchen. Anmeldung: E-Mail an silke.ermoneit@haus-st-josef.de oder Tel. 0172/709 39 37. Flohmarkt Sa 31.8., 12.00–16.00, Theresienhof, Dorfstraße 4

Trittau: Gottesdienst op Platt

Am 1. September vor 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Anlässlich dieses besonderen Datums lädt die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Trittau dazu ein, über Gott und seine Welt nachzudenken. Bei dem „Plattdüütsch Gottesdeenst“ bringt Pastor Cord Denker aus Bargteheide Texte zu Gehör und singt mit der Gemeinde Lieder. Plattdüütsch Gottesdeenst So 1.9., 10.00, Martin-Luther-Kirche, Kirchenstraße 17

Bargteheide: Per Rad ins Tunneltal

Wer möchte mit zum Tunneltal in Ahrensburg radeln?

Foto: Ulrich Bien

Eine Feierabend-Radtour des ADFC Bargteheide führt ins Naturschutzgebiet Stellmoorer Tunneltal. Neben Pflanzen und Tieren werden hier geologisch und archäologisch bedeutsame Stätten geschützt. Die Tourenlänge beträgt etwa 30 Kilometer. Ein gemeinsames Picknick ist geplant, bitte an Verpflegung denken.

Radtour Do 29.8., 18.00, Bargteheider Marktplatz, ohne Anmeldung, kostenlos, Spenden willkommen