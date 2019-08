Weil ein niederländischer Sattelzug in Brand geraten war, sperrte die Polizei am Montag um 22.20 Uhr die A 1 auf Höhe des Parkplatzes Ohlendiek in Richtung Lübeck. Der 46 Jahre alte Fahrer hatte Rauch im Führerhaus bemerkt, steuerte den Sattelzug auf den Parkplatz kurz vor Großhansdorf, verständigte Polizei und Feuerwehr. Die Wehren aus Großhansdorf, Barsbüttel und Stapelfeld rückten an, doch das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde in eine Klinik eingeliefert.