Tremsbütteler diskutieren über Mitfahrbänke

Gemeinde möchte sich an dem Projekt beteiligen. Jetzt gelte es, Details abzusprechen. Seniorenbeirat sieht Probleme.

Tremsbüttel.. An dem Projekt „Mitfahrbänke“ möchte sich auch die Gemeinde Tremsbüttel beteiligen. Zusammen mit weiteren Kommunen in und um Bargteheide sind die Bänke nach Angaben des Bürgermeisters beim Bauhof bereits bestellt worden. Jetzt gehe es darum, Details wie den passenden Standort abzusprechen, sagt Bürgermeister Stefan Schacht. Mögliche Probleme sieht jedoch der Seniorenbeirat, der am heutigen Dienstag, um 13.45 Uhr, ein Meinungsbild einholen möchte.