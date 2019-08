Karpfenfest: Reinfelder feiern Volksfest mit Fisch

Reinfeld.. An diesem Wochenende kommt in Reinfelds Mitte rund um den Herrenteich Volksfeststimmung auf: Das dreitägige Karpfenfest von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, ist mit seinem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm bei Reinfeldern und auswärtigen Gästen beliebt. Der Lübecker Andreas Petalas beschreibt die Atmosphäre auf der Seepromenade rund um die Karpfenbühne so: „Der Platz ist voller Menschen und es herrscht eine super Stimmung.“

Fest beginnt mit Poesie-Pop, Piano-Musik und Rock ‘n‘ Roll

In diesem Jahr wird Petalas jedoch nicht vor, sondern mit seiner Band Monique & the Jacks zum ersten Mal auf der Karpfenbühne stehen. Neben Petalas (Gitarre) gehören zur Gruppe noch Monique Wengler (Gesang), Burkhard Malmen (Bass) und Sunny Petersson (Schlagzeug). Eine internationale Besetzung, denn die Sängerin stammt aus Trinidad, der Gitarrist aus Griechenland, Bassist und Drummer aus Deutschland. „Wir kommunizieren auf Deutsch und Englisch, das ist nicht immer ganz einfach“, sagt Petalas. Um so besser versteht sich das Quartett auf der musikalischen Ebene. Am Freitag will es ab 22 Uhr seine Zuhörer mit einem Gute-Laune-Mix begeistern. Petalas verspricht: „Für Partys und Feste wie dieses sind wir mit sehr viel tanzbarer Musik genau die Richtigen.“ Zwar habe die Gruppe ein festes Programm, könne sich aber auch mit spontan gespielten Stücken auf das Publikum einstellen – dank eines Repertoires, das mit Rock, Pop, Soul und „ein bisschen eingejazzten Stücken“ breit gefächert ist.

Vor dem Auftritt von Monique & the Jacks sorgen auf der Karpfenbühne Stefanie Anna mit deutschem Poesie-Pop (16 Uhr), The Pianoman (16.30 Uhr) und die Rock ‘n Roller von Swinging Mods (18.30 Uhr) für musikalische Unterhaltung. Um 20 Uhr überbringen Vertreter der Stadt Grüße zum Fest. Im Anschluss startet das Tretboot-Rennen um den Karpfen-Cup, bei dem Reinfeld und seine Partnergemeinde Neubukow mit jeweils einer Mannschaft vertreten sind. Während es in vollem Gange ist, legt DJ Frank Naujoks (20 Uhr) auf der Kloster-bühne am Karpfenplatz auf. Fahrgeschäfte und allerlei Buden haben hier Platz. Sogenannte Walking Waterballs sind an allen Tagen auf der Wasserfläche unterwegs. Pünktlich zum Fest hat Teichpächter Tim Schubert die ersten Karpfen gefangen und bietet sie vor Ort im Fischhaus zum Kauf an. Wer lieber zubereiten lässt, kann sich Fischbrötchen und andere Snacks auf der Terrasse schmecken lassen.

Der Sonntag geht mit einem Gottesdienst los

Weitere kulinarische Angebote wie bayerische Schmankerln, regionale Küche, Pastagerichte und einiges mehr gibt‘s an der Seepromenade. Dort sind auch die Stände zu finden, an denen Kunsthandwerker ihre Arbeiten präsentieren. Ab 22 Uhr ziehen illuminierte Boote über den Herrenteich, um 23 Uhr unterbrechen Monique & the Jacks ihr Konzert für das große Höhenfeuerwerk und setzen es nach dessen Ende fort. Am Sonnabend zeigen Jugendliche bei der Ruderboot-Regatta ihr Können (14 Uhr). Um 15 Uhr präsentiert der Square-Dance-Verein Preetzer Squeezer auf der Karpfenbühne verschiedene Tänze, gefolgt vom Auftritt der Band MoRaRi, die Pop-Jazz in selten gehörter Kombination aus Gesang, Bass und Schlagwerk (16.15 Uhr) zu Gehör bringt. Die sechs Jungs von 4YouLive spielen ab 17.45 Uhr Country, Sixties, Songs von AC/DC, Westernhagen und Clapton. Die Coverband Tin Lizzy (20.30 Uhr) spielt aktuelle Songs wie von Katy Perry oder Ed Sheeran im Mix mit Klassikern aus Pop und Rock. Bassist Roger Wahlmann sagt: „Wir machen Party und wollen die Zuhörer mit unserer Performance begeistern und unterhalten.“ Auf der Klosterbühne am Karpfenplatz sorgt DJ Pascal Genthe für Stimmung (20 Uhr).

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst (10 Uhr) an der Seepromenade, dann gibt‘s Vorführungen im Kindertanz (11 Uhr), Southern und Latin Rock mit Rhythm, Booze 6 Partners (12.15 Uhr) und Plattdeutsches von der Humorband Die Melker (14.30 Uhr) – alles auf der Karpfenbühne. Eine halbe Stunde zuvor startet die Modellboot-Regatta. Die Kinderdisco bietet Musik, Spielen und Tanzen für junge Besucher ab 15 Uhr auf dem Karpfenplatz. Um 16.30 will Comedian Kay Ray die Zuschauer an der Seepromenade zum Lachen bringen. Dort klingt mit dem Auftritt des Shanty-Chors Neuengörs (17.45 Uhr) das Fest aus.

Karpfenfest Fr 30.8. (16.00–1.00), Sa 31.8. (14.00–1.00) und So 1.9. (10.00–19.00), Seepromenade an der Matthias-Claudius-Straße und auf dem Karpfenplatz am Herrenteich, Eintritt frei