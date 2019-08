Oststeinbek könnte mit Naturkita neue Plätze schaffen

Oststeinbek.. Zwar sind zurzeit in Oststeinbek alle Kinder in Kita-Gruppen untergebracht, doch bereits gegen Ende des Jahres könnte sich wieder ein Platzmangel im Elementarbereich ergeben. Immer wieder wird in den Ausschüssen über die Schaffung neuer Gruppen oder gar eine neue Kita diskutiert. Auch die FDP machte sich über die Sommerpause Gedanken – und schlägt für die kommende Sitzung des Kultur-, Sozial- und Jugendausschusses am 26. August eine Wald- beziehungsweise eine Naturkita für die Gemeinde vor. „Ich muss gestehen, bei der Ersterwähnung einer Waldkita war ich skeptisch. Aber als ich mir die Kita in Aumühle angesehen habe, war ich hellauf begeistert“, sagt der stellvertretende FDP-Fraktionschef Carsten Bendig. Er und seine Kollegen haben den Aumühler Waldkindergarten am Mühlenteich erkundet und sich vom Konzept überzeugt.

Naturnahe Erlebnisbetreuung sei kostengünstig

Kita-Leiterin Anita Babendererde (49) erklärt: „In Zeiten von ,Fridays For Future’ ist es wichtig, dass Kinder sich mit der Natur beschäftigen und sie wertschätzen.“ Die Kinder seien nicht nur viel an der frischen Luft, sie lernten auch einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur kennen, seien gut in Fein- und Grobmotorik geschult, hätten ein Gespür für ihren Körper und seien selbstständig.

Nach Gesprächen mit Betreuern und Trägern sei die FDP zu dem Schluss gekommen, „eine Naturkita könnte auch für Oststeinbek ein gutes Ergänzungsangebot sein“, so Bendig. Den entsprechenden Antrag formulierte die Fraktion im August. Durch eine Naturkita solle Platz im Elementarbereich geschaffen werden. Die „naturnahe Erlebnisbetreuung“ sei zudem im Unterschied zu einem Kita-Neubau schneller und kostengünstiger umzusetzen.

Wenn der Antrag in den Ausschüssen eine Mehrheit findet, wird die Verwaltung beauftragt, Flächen zu suchen, mit Trägern in Kontakt zu treten und eine Naturkita umzusetzen. „Für eine Umsetzung sehen wir Potenzial in Oststeinbek“, sagt Bendig und hofft, auch die anderen Fraktionen begeistern zu können. Auch Bürgermeister Jürgen Hettwer steht der Idee der Liberalen positiv gegenüber: „Vorstellbar wären die Waldflächen am Eingang sowie am Ausgang der Möllner Landstraße und am Hünengrab.“ Mit Genehmigung könnte eine Kita auch auf Privatforst entstehen.

Eltern müssen der Idee offen gegenüberstehen

Voraussetzung sei jedoch zunächst – nach Beschlussfassung –, dass sich genügend Eltern finden, die der Idee offen gegenüberstehen. Bereits 2013 habe eine Initiative Interesse bei Eltern abgefragt. „Die Nachfrage war aber offensichtlich nicht da“, sagt Hettwer.

Finden sich nun Interessierte, muss für die Umsetzung der Naturkita eine Genehmigung der Forstbehörde eingeholt sowie ein Bauwagen angeschafft werden. Die Kosten hierfür bewegen sich laut Hettwer zwischen 50.000 und 100.000 Euro. „Das Geld könnte im Nachtrag oder für den Haushalt 2020 eingestellt werden“, sagt er.

Für die Betreuung kommen in Naturpädagogik geschulte Erzieher in Frage. Anders als in normalen Elementargruppen, wo sich im Durchschnitt 1,5 Stellen sich um 20 Kinder kümmern, sieht es das Gesetz vor, dass mindestens zwei Erzieher eine Gruppe von 15 Kinder betreuen.