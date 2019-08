200.000 Euro Fördergeld für Projekte im Alsterland

Bargteheide.. Mitfahrbänke, Bienenlehrpfad und Fitnessgeräte für den Park: 200.000 Euro sollen in diesem Jahr erstmals über das sogenannte Regionalbudget in die Mitgliedsgemeinden der Aktivregion Alsterland fließen. Mit dem neu geschaffenen Förderinstrument sollen Kleinprojekte im Bereich Dorfentwicklung und Infrastruktur unterstützt werden. Anders als bei bisherigen Förderprogrammen der Aktivregion besteht das Regionalbudget nicht aus EU-Mitteln, sondern wird von Bund und Land getragen. Zum Auftakt hat die Aktivregion 108.871 Euro an zehn Projekte vergeben, fünf davon in Stormarn.

16.000 Euro für 20 Mitfahrbänke

16.000 Euro steuert die Aktivregion zur Installation von 20 Mitfahrbänken in Bargteheide und Umgebung bei

Foto: HA

„Mit dem Regionalbudget können wir gezielt Antragsteller mit wenig Eigenmitteln unterstützen“, sagt Bernd Gundlach, Vorstandsvorsitzender der Aktivregion. Bei dem neuen Förderinstrument seien die Prüfkriterien niedrigschwelliger. „Es gibt immer wieder Kleinprojekte, die von Vereinen, kleinen Unternehmen oder Kommunen geplant werden“, so Gundlach. Das Regionalbudget solle eine Ergänzung zum sogenannten Grundbudget sein. „Dort ist das Antragsverfahren viel komplexer. Das schreckt Initiatoren kleiner Projekte oft ab“, erklärt Gundlach.

Zur Errichtung von 20 Mitfahrbänken im Bereich der Stadt Bargteheide und des Amtes Bargteheide-Land trägt die Aktivregion mit knapp 16.000 Euro bei. Das Konzept ist bereits in Flensburg erfolgreich realisiert worden: Als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr können sich vor allem ältere Menschen ohne eigenes Fahrzeug zwecks Arztbesuch oder Einkauf zu den Bänken begeben. Autofahrer sollen sie dann gratis auf dem Beifahrersitz mitnehmen. Ähnliche Projekte sollen bereits in Trittau und Barsbüttel umgesetzt werden. Rund 14.000 Euro erhält die Gemeinde Elmenhorst für die Anschaffung von Trimmgeräten für den Elmenhorster Garten. Das Parkgelände hinter dem Mehrzweckhaus, das 2010 auf dem Areal der ehemaligen Bullenkoppel entstand, wird dann mit einem Beintrainer, einem Ganzkörpertrainer und einem Rudergerät Gelegenheit zur sportlichen Betätigung im Freien bieten. 16.000 Euro bekommt die Gemeinde Delingsdorf für die Installation neuer Spielplatzgeräte an der Schäferkoppel. In dem Neubaugebiet am Ortseingang soll eine Fläche für Kinder mit einer Spielkombination entstehen.

10.000 für Kirchengemeinde Sülfeld

11.000 Euro erhält die Zeitlupe gUG aus Ahrensburg zur Sanierung einer Streuobstwiese (Symbolbild).

Foto: dpa

Die Installation von zwei Trinkwasserspendern im Emil-von-Behring-Gymnasium in Großhansdorf wird mit rund 9000 Euro unterstützt. Die Schule möchte mit den Spendern den Plastikflaschenverbrauch reduzieren. Die gemeinnützige Zeitlupe gUG mit Sitz in Ahrensburg erhält etwa 11.000 Euro zur Sanierung einer Streuobstwiese für Kirschen. Die Gesellschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, untergehende Kulturgüter, darunter landwirtschaftliche Nutzpflanzensorten, zu erhalten. Darüber hinaus erhalten fünf Projekte im Nachbarkreis Segeberg Geld. Rund 10.000 Euro erhält etwa die Kirchengemeinde Sülfeld für den Einbau einer neuen Akustikanlage im Kirchenschiff. Sie soll Musik- und Theaterdarbietungen in dem Gotteshaus ermöglichen. Knapp 4000 Euro steuert die Aktivregion zur Einrichtung eines Bienenlehrpfades in der Gemeinde an der Kreisgrenze zu Stormarn bei.

Das Regionalbudget wird zu 90 Prozent aus Bundes- und Landesmitteln finanziert, zehn Prozent trägt die Aktivregion Alsterland aus Eigenmitteln. Unterstützt werden Projekte bis zu einer Investitionssumme von 20.000 Euro, 80 Prozent des Betrags können durch die Förderung gedeckt werden. Für die übrigen 90.000 Euro aus dem Regionalbudget für 2019 können bis November noch Projektanträge unter www.aktivregionalsterland.de eingereicht werden.