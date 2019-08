Herbstsemester Neue Dozenten an der Musikschule in Bad Oldesloe

Bad Oldesloe.. Wer ein Musikinstrument lernen will, braucht einen guten Lehrer. Deswegen startet die Oldesloer Musikschule gleich mit mehreren neuen Dozenten ins Herbstsemester: Sina Lützenkirchen (Violoncello und Elementare Musikpädagogik), Till Marek Mannes (Akkordeon), Anna-Katharina Metz (Klarinette) und Ole Ruge (Schlagzeug). Nathalie Horn verstärkt das Team der Schule für Ballett und Tanz. „Damit haben wir aktuell 60 Dozenten“, sagt Musikschulleiter Marian Henze, der vor allem in Lübeck um neue Lehrkräfte geworben hat. „Ich versuche da natürlich auch meine Kontakte zu nutzen – aber wir schreiben die Stellen auch aus“, sagt der Musiker, der selbst in Lübeck an der dortigen Musikhochschule studiert hat.