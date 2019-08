Feuerwehr und Schützen feiern in Bargteheide gemeinsam

Bargteheide.. Die Freiwillige Feuerwehr Bargteheide und der Schützenverein feiern wieder gemeinsam – am kommenden Wochenende. Die Besucher erwartet ein volles Programm aus Gastronomie, Musik und Unterhaltung.

Gefeiert wird auf dem Schützenplatz an der Jersbeker Straße. Los geht es am Sonnabend, 31. August, um 12 Uhr mit der Übergabe eines neuen Feuerwehrgerätewagens. Am Nachmittag folgt dann von 14 bis 17.30 Uhr das Familienfest, der Eintritt ist frei. Ab 14 Uhr richtet der Schützenverein das Bürgerkönigsschießen und im Anschluss das Preisschießen auf die Volksscheibe aus. Parallel stellt die Freiwillige Feuerwehr ein umfangreiches Festprogramm für die ganze Familie auf die Beine. Von Waffeln und Eis über Hüpfburgen bis hin zu Wasserspielen wird viel geboten. Mit Fahrzeugausstellungen, Einsatzvorführungen und Rundfahrten mit den Feuerwehrautos soll aber auch Interesse für die Feuerwehr geweckt werden. „Den Familientag möchten wir nutzen, um die Bürger für das Engagement der Freiwilligen Feuerwehrleute zu sensibilisieren und über das Ehrenamt zu informieren“, sagt Ulrich Korn, 1. Vorsitzender des Fördervereins. Natürlich stehe der Spaß aber im Vordergrund.

Karten für den Ball gibt es im Vorverkauf

Am Abend startet dann ab 20 Uhr der Feuerwehrball im Festzelt. Für die Musik sorgt DJ Volker Ahlers. Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro bei der Raiffeisenbank Bargteheide (Rathausstraße 31), bei MDV Blank (Mittelweg 10) und bei Ramckes Köstlichkeiten (Rathausstraße 5) sowie online unter www.feuerwehrball-bargteheide.de erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro.

Der Sonntag, 1. September, steht dann noch einmal ganz im Zeichen des Schützenvereins. Um 12 Uhr beginnt die Proklamation des Schützenkönigs, danach treten die Schützen zum Ausmarsch an. Von 15 bis 18 Uhr sind nochmal alle Bürger zum Preisschießen auf die Volksscheibe eingeladen.