Unfallflucht Auto verletzt 16-Jährige in Ahrensburg – Fahrer gesucht

Ahrensburg.. Bei einem Verkehrsunfall in Ahrensburg ist eine 16-Jährige angefahren und leicht verletzt worden. Anstatt anzuhalten und dem aus der Schlossstadt stammenden Mädchen zu helfen, flüchtete der Fahrer in seinem schwarzen VW.

Wie die Polizei erst jetzt bekanntgab, ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch, 21. August, gegen 14.30 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging das Mädchen auf dem linksseitigen Gehweg der Straße Woldenhorn und wollte diese geradeaus in Richtung Bahntrasse überqueren. An der Einmündung befindet sich eine Ampel, die „Grün“für die Fußgänger und den Fahrzeugverkehr der Bahntrasse anzeigte.

Gesucht wird ein etwa 30 Jahre alter Mann

Ein schwarzer VW war auf dieser Straße unterwegs, wollte nach rechts einbiegen. Dabei übersah er die Ahrensburgerin und touchierte sie. Das Mädchen stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher bog in den Woldenhorn in Richtung Große Straße ab und machte sich aus dem Staub.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet kann Angaben zu dem schwarzen VW und dem Fahrer machen? Der Mann soll um die 30 Jahre alt sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegen.