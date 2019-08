Bissiges Politkabarett gibt es am kommenden Sonnabend in Bad Oldesloe. Fatih Çevikkollu beleuchtet im Kultur- und Bildungszentrum (KuB) auf durchaus kritische Weise das gesellschaftliche Geschehen. In dem Programm des Kleinkünstlers geht es um Schein und Sein sowie Vorurteile und Ängste.

Kabarett Sa 24.8., 20.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Eintritt an AK kostet 20,50 Euro

Ahrensburg: Flohmarkt besuchen

In Ahrensburg kann am Sonntag, 25. August, beim Flohmarkt am Rathausplatz gestöbert werden.

Foto: Horst Ossinger / picture alliance

Stöbern, feilschen, bummeln – all das ist am kommenden Sonntag in Ahrensburg bei einem Flohmarkt möglich, den die Stormarner Jusos organisieren. Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann sich einen drei Meter langen Stand entweder für fünf Euro oder im Tausch gegen einen selbstgebackenen Kuchen sichern.

Flohmarkt So 25.8., 9.00–16.00, Ahrensburger Rathausplatz, Manfred-Samusch-Straße 5

Ahrensburg: Dinge reparieren lassen

Anfang nächster Woche öffnet in Ahrensburg wieder das Repaircafé der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Zwischen 15 und 17 Uhr können Besucher mit defekten Gegenständen vorbeikommen. Ehrenamtliche Helfer versuchen dann, diese wieder zum Laufen zu bringen. Die Wartezeit kann bei Kaffee überbrückt werden.

Repaircafé Di 27.8., 15.00–17.00, Uns Huus, Manhagener Allee 17, kostenloses Angebot

Kuddewörde: Taizé in der Kirche

In einer lediglich von Kerzen erleuchteten Kerze zur Ruhe kommen, zusammen meditative Gesänge anstimmen und die Stille genießen – all das ermöglicht ein Taizé-Gottesdienst. Einen solchen gibt es am kommenden Sonntag wieder in der Kuddewörder Andreaskirche.

Taizé-Gottesdienst So 25.8., 10.00, Andreaskirche Kuddewörde, Am Brink 2, kostenlos, weitere Infos: www.kirche-kuddewoerde

Ahrensburg: Zwei Blues-Abenteurer

„Sir“ Oliver Mally und Peter Schneider waren gerade bei Festivals in Ungarn und machen bei ihrer Deutschland-Tour spontan Station in Ahrensburg. Die beiden Musiker brauchen nur ihre Gitarren, eine Mundharmonika und die Stimmen, um „Folk Blues Adventures“ zu präsentieren.

Konzert „Sir“ Oliver Mally & Peter Schneider Sa 24.8., 20.00, Restaurant Casa Rossa, Manhagener Allee 1, Eintritt frei, Hutspende

Bargfeld-Stegen: Gospel-Konzert

Die Stormarn Singers treten am Sonntag, 25. August, in Bargfeld-Stegen auf.

Foto: Volker Schübel

Chorleiter Eggo Fuhrmann hat mit seinen Stormarn Singers viele neue Lieder eingeübt. Am kommenden Sonntag präsentiert die Gospel-Gruppe die neuen Songs in der Kirche Bargfeld-Stegen. Besucher können sich sowohl auf eigene Kompositionen als auch den Sound bekannter Gospelgrößen freuen.

Gospel-Konzert So 25.8., 18.00, Kirche Bargfeld-Stegen, Kayhuder Straße 16, Eintritt frei