Ahrensburger Stadtresidenz bietet Soirée mit Jazz und Blues

Ahrensburg.. Die Sommerpause ist auch in der Stadtresidenz Ahrensburg vorbei und die Veranstalter der Soirée Dînatoire bieten ihren Gästen einen Abend mit Tanz, Musik und gutem Essen. In diesem Jahr steht das nach dem französischen Vorbild benannte sechste Ereignis seiner Art ganz im Zeichen des traditionellen Jazz und Blues. Reiner Regel und Günther Brackmann werden am 12. September das Menü mit Saxofon und Piano begleiten.

„Es wird traditionelle Töne des Jazz geben, die jeder kennt. Geplant sind aber auch funkige Stücke für die jungen Leute“, sagt Saxofonist Reiner Regel. Der Musiker hat schon mit Größen wie Udo Lindenberg Lieder aufgenommen und getourt. „Ich empfinde immer Blues und Jazz – egal was ich mache“, so Regel. Für ihn bestehe zwischen heutiger Popmusik und traditionellem Jazz kein Bruch. „Auch moderner Hip-Hop lässt sich auf Blues und Gospel zurückführen – alles ist verbunden mit einem roten Faden“, sagt Regel, der mit seiner Musik schon die ganze Welt bereist hat.

Erst ein akustisches Konzert, dann legt DJ Tanzmusik auf

Seit Langem ist er ein fester Teil der Hamburger Jazz- und Bluesszene. Bereits in jungen Jahren lernte er Klavier und Klarinette. In seiner Kindheit war Musik allgegenwärtig. Sein Vater war Flötist, seine Schwester wurde Opernsängerin. Heute spielt Regel gern auf dem Elmshorner City Blues. Für den Abend in der Stadtresidenz will der Musiker die Stücke akustisch spielen - „nur mit Flügel und Saxofon“.

„Miteinander Musik machen – darum geht es“, sagt Organisatorin Felizitas Schleifenbaum. Es werde eine Begegnungsstätte für Jung und Alt geschaffen und zugleich werde die Hemmschwelle abgebaut, eine Seniorenresidenz zu betreten. Aus der Tanzschule am Schloss kommen auch dieses Jahr Schüler zu der Soirée. Die Jugendlichen bringen immer Bewegung in den Saal, fordern Senioren zum Tanz auf - egal ob am Rollator, Stock oder im Rollstuhl.

Jeder tanze und bewege sich, so weit wie es möglich sei, schwärmt Schleifenbaum. Nach Jazz, Blues und Funk sorgt DJ Stephan Buchhorn für Tanzmusik. Seit 20 Jahren macht er Musik und moderiert auf den verschiedensten Feiern - immer dem Thema und der Stimmung im Raum angepasst. Mittlerweile seien sie alle ein eingespieltes Team, so Birgit Eilbrecht, Leiterin der Residenz. „Wir freuen sich auch dieses Jahr auf ein „besonderes Konzerterlebnis“, fügt Felizitas Schleifenbaum hinzu. Begleitet wird die Soirée von einem 3-Gänge-Menü. „Die Küche kann sich richtig austoben. Je nach Thema erstellt sie dann entsprechend passende Gerichte“, sagt Schleifenbaum. Das Menü ist im Kartenpreis inbegriffen, Getränke sind zusätzlich.