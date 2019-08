Sülfeld feiert Tiergottesdienst mit Konzert und Kaffee

Ob Hund, Katze oder Huhn – alle Tiere sind beim Gottesdienst in Sülfeld an diesem Wochenende willkommen. Abends spielt das Duo Flötuba.

Sülfeld.. Am Sonntag, 25. August (11 Uhr), lädt die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sülfeld zum Tiergottesdienst in die Kirche (Am Markt 16) ein, bei dem Hunde, Katzen, Hühner und andere Tiere willkommen sind. Den Gottesdienst gestalten Pastor Steffen Paar und Diakon Jens Gröftholdt-Kiefer. Wer mag, kann sich mit seinem Tier segnen lassen.

Von 14.30 bis 17 Uhr ist Zeit für den Sonntagskaffee in der Remise neben der Kirche mit selbst gebackenen Kuchen, Torten und Kaffee. Alles ist kostenfrei, Spenden fließen in soziale Projekte. Regina und Manfred Korinth erzählen in dieser Zeit in der geöffneten Jersbeker Gruft der Kirche biblische Geschichten. Um 19 Uhr gibt das Duo Flötuba ein Konzert in der Kirche. Johanna Rabe und Albrecht Buttmann spielen Werke aus Barock, Klassik und Romantik sowie eine eigens für das Duo neu geschriebene Komposition von Josef Bönisch. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.