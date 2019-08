Trittau.. Die Stormarner Jugendfeuerwehren wollen an diesem Sonnabend, 24. August, zeigen, dass ihre Mitglieder nicht nur fix beim Löschen, sondern auch beim Fahren sind.

Bei einem Wettrennen mit selbst konstruierten und gestalteten Gefährten im Trittauer Technologiepark (Technologiepark 11) soll ermittelt werden, wer die schnellste Seifenkiste sein Eigen nennt. Denn bei den antriebslosen Fahrzeugen, die nur auf abschüssigen Strecken Fahrt aufnehmen, kommt es auf Konstruktion und Fahrtechnik an.

Die Begrüßung der Fahrer ist für 14 Uhr angesetzt. Um 14.15 startet der erste Lauf, dann können Zuschauer ihre Favoriten anfeuern. Die Siegerehrung ist im Anschluss an das Rennen gegen 18 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr Trittau in der Rausdorfer Straße 3 geplant. Dort bieten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr auch zu günstigen Preisen Getränke und Leckereien vom Grill an.