Die Oldesloer Jugendarbeit hat ein regelmäßiges, offenes Skateangebot eingerichtet. Kinder ab acht Jahre und Jugendliche, die Tricks und Kniffe von erfahrenen Skatern lernen möchten, können das jeweils mittwochs an der Skateanlage am Exer. Nach Möglichkeit Boards, Helm, Schützer mitbringen. Leihausrüstungen stehen nur in geringer Zahl zur Verfügung.

Skaten ab 21.8., Mi 16.00–17.00, Skateanlage Exer, kostenfrei

Multimedia-Show in Bad Oldesloe

Naturfotograf Markus Mauthe erzählt Geschichten allmählich verschwindender Gesellschaften. Greenpeace präsentiert seine multimediale Live-Show „An den Rändern des Horizonts“ in Bad Oldesloe mit Bilder von Menschen aus 22 Ländern, die eng an den Kreisläufen der Natur leben.

Multimedia-Show Fr 23.8., 20.00, Kultur- und Bildungszentrum (KuB), Beer-Yaacov-Weg 1, Eintritt nur mit Freikarte (erhältlich Stadtinfo KuB)

Wanderung ab Großhansdorf

Eine Tageswanderung des Heimatvereins Großhansdorf, bei der Gäste willkommen sind, führt in die Lüneburger Heide. In Fahrgemeinschaften geht’s nach Oberhaverbeck. Dort ist Start und Ziel der etwa 18 Kilometer langen Wanderung. Mindestens eine Einkehr ist geplant. Wer im Auto mitfährt, beteiligt sich an den Fahrtkosten, sonst gebührenfrei.

Tour Sa 24.8., 9.00, P&R-Parkplatz am U-Bahnhof Kiekut, Barkholt

Punkrock in Bargteheide

Die Bandmitglieder von „THE NØ“ bezeichnen sich selbst als durchschnittliche Songwriter, ihren Stil als durchschnittlichen Aufguss vergessener Musik. Bei der Gestaltung des offiziellen Bandbilds sind die Hamburger jedoch umso kreativer. Am 23. August spielt die Punkrock-Band im Bargteheide Livemusik-Club Teufels.

Konzert Fr 23.8., 21.00, Teufels Livemusik-Club, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei

Skaten in Bad Oldesloe

Die Oldesloer Jugendarbeit hat ein regelmäßiges, offenes Skateangebot eingerichtet. Kinder ab acht Jahre und Jugendliche, die Tricks und Kniffe von erfahrenen Skatern lernen möchten, können das jeweils mittwochs an der Skateanlage am Exer. Nach Möglichkeit Boards, Helm, Schützer mitbringen. Leihausrüstungen stehen nur in geringer Zahl zur Verfügung.

Skaten ab 21.8., Mi 16.00–17.00, Skateanlage Exer, kostenfrei

Aktionstag in Sülfeld

Pastor Steffen Paar und sein Team laden Grundschüler aller Konfessionen zum Kinderbibelaktionstag in Sülfeld ein. Auf dem Programm stehen eine Zeitreise durchs Kirchengebäude und kreative Workshops. Auch Fragen wie „Kann man auch im Liegen beten?“ werden beantwortet.

Aktionstag Sa 7.9. 10.00–14.45, Kirche Sülfeld, Am Markt 16, anmelden: Tel. 04537/18 38 84, E-Mail an kirche@suelfeld.de, kostenfrei