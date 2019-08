Ahrensburger überwinden in Jugend-Projekt Grenzen

Ahrensburg.. In Latzhose und mit unsicheren Schritten betritt Natalie die Bühne im Ahrensburger Marstall. Ein Barhocker steht bereit, die Ukulele hält die 16 Jahre alte Schülerin fest in der Hand. „Soll ich jetzt?“, fragt sie in das Scheinwerferlicht hinein. Sie soll. Dann erklingt ein Lied über unerfüllte Liebe, vorgetragen mit zarter Stimme, die immer wieder bricht. „Das Mädchen steht auf ein Mädchen“, hatte Natalie kurz zuvor den Inhalt in entwaffnender Prägnanz zusammengefasst, „aber das zweite Mädchen steht auf Jungs.“

Es ist einer dieser Gänsehautmomente bei der Probe des Projekts „Fremd – ein Multical" im Ahrensburger Marstall, das dort am Freitag, 23. August, zu sehen sein wird. Der Eintritt zu dem Multikulti-Musical ist frei, um Spenden wird gebeten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Etwa 45 Jugendliche im Alter von zwölf bis 21 Jahren sind heute Abend gekommen. Sie sind Teilnehmer des außergewöhnlichen Jugendprojekts, das im vergangenen Oktober gestartet war. Es bringt Jungen und Mädchen aus der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten mit Gruppen aus dem Jugendzentrum Bruno-Bröker-Haus zusammen – junge Breakdancer, Poetry-Slammer, Schauspieler und Musiker. Gemeinsam wollen die jungen Künstler Grenzen abbauen, zwischen Künsten und Menschen. Bundesprogramm unterstützt Projekt mit 19.000 Euro Caroline Dibbern koordiniert die Gruppe.

Foto: HA Thematisch geht es um das Gefühl, fremd zu sein. Das habe auch die 16 Jahre alte Natalie schon einmal empfunden, sagt sie nach ihrem Auftritt. „Als ich in der neunten Klasse in eine neue Schule kam, kannte ich niemanden und suchte Anschluss.“ Dabei ist auch Breakdancer Cliff Mbidzo (23), der die Jugendlichen tänzerisch unterstützt. Mbidzo weiß, wie es sich anfühlt, als einziger mit anderer Hautfarbe im Klassenzimmer zu sitzen. „Fremd“, sagen die beiden, fühle sich jeder einmal. Mit rund 19.000 Euro wird das Projekt durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark – Bündnis für Bildung“ finanziell unterstützt, das sich an lokale außerschulische Angebote der kulturellen Bildung richtet. Damit sollen insbesondere Jugendliche gefördert werden, die einen eingeschränkten Zugang zu Bildung haben. Für das Ahrensburger Projekt haben sich vier Bündnispartner zusammengetan: Neben Heimgartenschule und Jugendzentrum sind auch das Kulturzentrum Marstall als Gastgeber und die Musicalschule Ahrensburg zur professionellen Unterstützung an Bord. Nach der Aufführung soll es in irgendeiner Form weitergehen Koordiniert und künstlerisch geleitet wird die Multical-Gruppe von Caroline Dibbern, Angela Kross und Christina Schlie, die viel Erfahrungen aus der Theaterarbeit mit Jugendlichen im Marstall Ahrensburg und im Kleinen Theater Bargteheide mitbringen. „Wir haben seit Jahren von so einem Projekt geträumt“, sagt Dibbern. Was sie bis jetzt schon erleben konnte, sagt die Schauspielerin, passe in keine Show. Auch wenn der Abschluss, wie alle sagen, nicht das Entscheidende am Projekt sei. Der Theaterabend verspricht Abwechslung und authentische Geschichten von Jugendlichen. Fünf Bilder zu fünf Motiven werden gezeigt, die das Thema Fremdsein aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten: Flucht und Migration, Computersucht, Gender, Mobbing und wie es ist, ein Held zu sein. An ihren Darbietungen haben die Jugendlichen überwiegend allein gearbeitet. Alle zwei Wochen kommen sie im Marstall zusammen und zeigen ihr Können den anderen Teilnehmern. Respekt sei dabei ganz wichtig, sagt Schauspielerin Caroline Dibbern. Die Geschichten kämen von allein: „Es ist toll, wie viel die jungen Menschen zu erzählen haben.“ Auf diese Weise ist auch eine Szene entstanden, die ein Flüchtlingsboot auf dem Meer zeigt. „Eine Gruppe hat geprobt, spontan kamen dann Musiker dazu, ein Junge rappt jetzt auf Arabisch“, erzählt Angela Kross. „Für die Proben vernetzen sich die Jugendlichen selbst.“ Wichtig sei den Koordinatorinnen, einen Raum zu schaffen, in dem Jugendliche sich treffen, die sonst nicht zusammenkommen. Nach der Aufführung solle es weitergehen. „Wie auch immer, sie sollen weitermachen“, sagt Gastgeber Armin Diedrichsen vom Ahrensburger Marstall. „Und wir wollen ihnen eine Plattform dafür bieten.“ „Fremd – ein Multical!“ Fr 23.8., 19.30 Uhr, Marstall, Lübecker Straße 8