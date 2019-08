Bargteheide startet fünften Abschnitt fürs Glasfasernetz

Bargteheide.. Mit Einwohner-Informationen am Dienstag, 20. August, und Mittwoch, 28. August, jeweils um 19.30 Uhr im Stadthaus (Am Markt 4) starten die Stadtwerke Bargteheide und die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH (VS Media) in die fünfte Ausbauphase des Glasfasernetzes. „Sofern die Mindestanschlussquote von 35 Prozent bis zum 31. Januar erreicht wird, ist der Baustart für Sommer 2020 vorgesehen“, sagt Petra Grimm vom VS-Marketing.

Haushalte zwischen Lübecker Straße und Jersbeker Straße sollen an das Gigabitnetz für schnelles Internet mit 300 Megabit pro Sekunde im Down- und im Upload angeschlossen werden. Der Anschluss bis ins Haus ist für Kunden bei der Ersterschließung kostenlos, wenn mindestens einer der Dienste Telefon, TV oder Internet beauftragt wird. Individuelle Beratung bieten die Stadtwerke am 3., 12., 19. und 24. September jeweils von 16 bis 18 Uhr im Ratssaal (Rathausstraße 24-26) an. Weitere Informationen: Telefon 04541/80 78 07 und auf www.vereinigte-stadtwerke.de/media.