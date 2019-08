Ahrensburg.. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Ostring in Ahrensburg Höhe der Autobahnauffahrt nach Hamburg sind zwei Frauen und ein Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sie alle haben ihren Wohnsitz in Stormarn. In die Karambolage in der Nacht zu Sonntag um 1.20 Uhr waren ein Mazda, ein VW Caddy sowie ein Mercedes Kombi mit sieben Insassen involviert. Dabei geriet ein Auto ins Schleudern und stieß dann mit den anderen Pkw zusammen. Trümmerteile lagen verstreut über die Fahrspuren. Im Einsatz waren neben Polizei und drei Rettungswagen ein Notarzt sowie die Feuerwehr. Während der Bergung waren Ostring und A1-Auffahrt eineinhalb Stunden gesperrt. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.