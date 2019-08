Eckart Runge und Jaques Ammon überwinden beim meisterhaften Konzert in der Oldesloer Peter-Paul-Kirche Zeiten und Genres.

Cellist Eckart Runge und Pianist Jaques Ammon sorgten bei ihrem Konzert in der Peter-Paul-Kirche für unvergleichliche musikalische Eindrücke.

Konzert in Bad Oldesloe

SHMF-Kritik: Wenn aus Barock plötzlich Blues wird

Bad Oldesloe.. Das Duo Eckart Runge & Jacques Ammon steht für so anspruchsvolle wie ungewöhnliche Musikprogramme. Eines davon ist „Baroque Blues“. Der Titel lässt erahnen, dass die Musiker sich nicht scheuen, zwei auf den ersten Blick konträre Gattungen miteinander zu verbinden. Der Auftritt des Duos in der Oldesloer Peter-Paul-Kirche, der einzigen Veranstaltung des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) in der Stadt, bescherte dem Publikum einen Abend mit ungeahnten Einblicken.