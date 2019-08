Alles hat immer zwei Geschichten – in ihrem Programm „Double Trouble“ versuchen Lisa und Laura Goldfarb beide Seiten einer Medaille zu beleuchten. Dabei spricht das Kabarett-Duo über Politik, Gesellschaft und Persönliches. Am Sonntag, 25. August, treten die Goldfarb-Zwillinge im Ahrensburger Marstall auf.

Kabarett So 25.8., 18.00, Kulturzentrum Marstall (Reithalle),

Lübecker Straße 8, VVK 17, AK 19,–

Ahrensburg: Stress bewältigen

Beim Ahrensburger Flora Forum geht es am Montag, 19. August, um das Thema Stressbewältigung

Foto: istock

Im Flora Forum in Ahrensburg informiert Andrea Friedrich, wie man den Herausforderungen des Alltags begegnen und Stress bewältigen kann. Dazu gibt sie Tipps gegen den ganz akuten Stress-Zustand und hilft den Teilnehmern dabei, langfristig widerstandsfähiger zu werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vortrag Mo 19.8., 19.30–21.00, Flora Forum, Hamburger Straße 11, Freier Eintritt

Reinbek: Vortrag über Demenz

Die Siedlergemeinschaft Neuschönningstedt lädt für Donnerstag, 22. August, zu einem Vortrag über Demenz ein. Sophie Glässer, Leiterin der Südstormarner Tagespflege in Reinbek, informiert Angehörige über die Krankheit und gibt Alltagstipps für den Umgang mit Betroffenen. Anschließend folgt eine Fragerunde.

Vortrag Do 22.8., 19.00, Gemeindehaus der Kirchengemeinde Gethsemane, Kirchenstieg 1, kostenlos

Bad Oldesloe: Kunst im Bella-Donna-Haus

Friderike Bielfeld stellt im Oldesloer Bella-Donna-Haus aus

Foto: Bielfeld

Natur- und Landschaftsmalerei bildet einen Schwerpunkt in den Arbeiten von Friderike Bielfeld. In ihrer Ausstellung „Dialog mit der Natur“ nähert sich die Oldesloer Künstlerin dem Thema aus verschiedenen Perspektiven an und zeigt, wie die Natur sich Lebensraum zurückerobert.

Vernissage So 25.8., 11.00, Ausstellung bis Mi 30.10., Mo–Fr 9.00–18.00, Bella-Donna-Haus, Bahnhofstraße 12, Eintritt frei

Ahrensburg: Radtour ins Quellental

Der ADFC-Ahrensburg plant für diesen Sonntag eine Tour ins Rodenbeker Quellental. Die rund 50 Kilometer lange Strecke führt weiter an der Oberalster entlang und durch den Duvenstedter Brook. In Hoisdorf ist eine Einkehr vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Spenden sind willkommen.

Radtour So 18.8., 10.00, Treffpunkt am Taxistand des Ahrensburger Bahnhofs, Teilnahme kostenlos

Basthorst: Revival-Band feiert

Die „Simon & Garfunkel“-Revival-Band tritt in Basthorst auf

Foto: Simon & Garfunkel Revival Band

Auf dem Gut Basthorst gibt die „Simon & Garfunkel“-Revival-Band am Donnerstag, 22. August, ein Open-Air-Konzert. Unter freiem Himmel spielen die fünf Musiker Klassiker und Balladen des US-amerikanischen Folk-Rock-Duos. Hierzu zählen Stücke wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder „Cecilia“.

Open-Air-Konzert Do 22.8., 20.8., Gut Basthorst, Auf dem Gut 3, 29,–/ 35,–, www.gut-basthorst.de