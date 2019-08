Stapelfeld: Bauschutt mitten auf der Fahrbahn entsorgt

Stapelfeld.. Unbekannte haben in Stapelfeld auf der Straße Lütten Damm Bauschutt illegal entsorgt. „Er wurde teilweise mitten auf der nachts unbeleuchteten Fahrbahn abgeladen“, heißt es von der Polizei. „Dass es dadurch nicht zu einem Unfall kam, ist eher dem Zufall zu verdanken.“ Die Beamten haben nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Abfallbeseitigung eingeleitet, sondern auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Polizisten entdecken auch einen Briefkastenschlüssel

Drei Herzen mit dem Schriftzug „Welcome to our Home“ befanden sich unter dem Abfall.

Foto: Polizei / HA

Der Abfall wurde auf vier Stellen verteilt. Es handelt sich um hellbraune, zerbrochene Fliesen, rund zwei Kubikmeter zerbrochene Kalksandsteine im Format 2DF (zweimal Dünnformat) sowie eine kleine Menge Tapetenreste. Zudem wurden inmitten des Bauschutts zwei besondere Gegenstände gefunden. Zum einen entdeckten die Polizisten einen Briefkastenschlüssel, der an einem Anhänger des Norddeutschen Rundfunks baumelt. Darauf ist das hellblaue Walrosskopf-Logo auf weißem Untergrund zu sehen. Zudem fanden die Ermittler drei Herzen mit dem Schriftzug „Welcome to our Home“. Sie sind mit einer Schnur verbunden, grün bemalt und mit gelben, rosafarbenen und blauen Blüten verziert.

Bauschutt wurde vermutlich mit großen Taschen transportiert

Der Bauschutt macht eine Durchfahrt unmöglich.

Foto: Polizei / HA

Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlage davon aus, dass der Bauschutt mit sogenannten Bigbags transportiert wurde. Das sind flexible Schüttgutbehälter, die wie große Taschen aussehen. Um diese zu schleppen, wird laut Polizei ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger benötigt. Sie sucht nun Zeugen.

Die Ermittler sind sich sicher, dass der Bauschutt zwischen Dienstag, 13. August, 16 Uhr und Mittwoch, 14. August, 7.30 Uhr abgeladen wurde. Sie fragen: Wer hat in dem Zeitraum gesehen, wie Bigbags oder Bauschutt in Stapelfeld oder der Umgebung transportiert wurden und kann Angaben zum Täter oder Fahrzeug machen? Wer kennt die Herzen oder den Briefkastenschlüssel mit NDR-Anhänger? Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-542 entgegen.

Auch ein Briefkastenschlüssel mit NDR-Anhänger wurde gefunden.

Foto: Polizei / HA

Mehrmals haben Umweltsünder in den vergangenen Wochen in Stormarn Müll illegal in der Natur abgeladen. In Bad Oldesloe wurden auf einer Grünfläche im Ortsteil Wolkenwehe Gehwegplatten, Mauersteine und Baustaub entsorgt. In Zarpen legten Unbekannte auf einer Wiese einen Grill, ein Trampolin, einen Rasenmäher und kaputte Möbel ab.