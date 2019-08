Verkaufsoffener Sonntag: Bargteheide nimmt Fahrt auf

Bargteheide.. Wenn am 15. September Oldtimer und US-Fahrzeuge den Utspann-Parkplatz zieren, hat das einen Grund: Unter dem Motto „Bargteheide nimmt Fahrt auf“ plant der Ring Bargteheider Kaufleute (RBK) den zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres mit einer Auto-Show.

„Das erste US-Car und Oldtimertreffen im Herbst 2018 war bereits ein absoluter Zuschauermagnet“, sagt Organisator Michael Rosenbauer vom gleichnamigen Immobilienbüro. „Damit wir diesmal nicht überrannt werden, wollen wir gleich einen zweiten Parkplatz öffnen. Auch für eine bessere Ausschilderung haben wir gesorgt.“

Mindestens 300 Fahrzeuge werden erneut erwartet, anmelden müssen sich die Autobesitzer jedoch nicht. Welche Autobesitzer ihre Schätze präsentieren, ist bis zuletzt eine Überraschung. Fest steht jedoch, dass das schönste oder am besten restaurierte Auto mit einem von insgesamt fünf Pokalen prämiert wird.

Spenden zugunsten lokaler Vereine

Bezug zum Motto haben auch die Stände rund um die Show: Neben einem Crêpes-Wagen und Schwenkgrill gibt es unter anderem Kleidung im Stil der 50er-Jahre. „Leider können wir diesmal aus organisatorischen Gründen keine Fahrten verlosen“, sagt Rosenbauer. „Die Spende für das Weihnachtshilfswerk generieren wir aus den Standgebühren.“

Generell erfreue sich der verkaufsoffene Sonntag in Bargteheide großer Beliebtheit. Auch wenn der RBK bisher nicht die Höchstmarke von 5000 Besuchern knacken konnte (diese Zahl wurde während der 700-Jahr-Feier vor fünf Jahren erreicht), sind die Kaufleute guter Dinge. Nach wie vor machten viele Geschäfte entlang der Bahn- und Rathausstraße mit, sagt Pressesprecher Michael Willrodt: „Mit 80-prozentiger Beteiligung sind wir auf einem sehr hohen Level. Es ist ein schönes Fest für die ganze Familie, welches zudem Spenden zugunsten lokaler Vereine generiert.“

Jahrmarkt mit Karussells und Livemusik

Ob Kinderschminken bei „Elvis-Eis“, ein Bücherflohmarkt in der Arkaden-Buchhandlung oder Schulranzen Sonderverkauf beim Spielwarenladen „Sammeln und Schenken“ – die Kaufleute haben sich erneut unterschiedliche Aktionen ausgedacht. Ein besonderes Angebot gibt es bei „Scoobys Diner“, Bargteheides erstem Hundefutter-Café. Hier bietet Tierheilpraktikerin Katja Heder eine kostenlose Erstuntersuchung für Hunde an. Im Anschluss gibt es ein Leckerli aus der Snackbar.

Bereits am Sonnabend, 14. September, startet die Verkaufsveranstaltung mit dem Jahrmarkt auf dem Parkplatz am Kreisel. Karussells, Buden und Livemusik sorgen hier für gute Stimmung. Am Sonntag haben alle teilnehmenden Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Für den Verkehr ist die obere Parkplatzhälfte am Kreisel gesperrt, der Parkplatz Utspann sowie die Straße Am Markt von der Sparkasse bis zum Stellplatz für den Wochenmarkt.