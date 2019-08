Seit etwa einem Jahr wird in der Kirchengemeinde Kuddewörde gemeinsam gekocht. Die Rezepte hierfür liefert Brigitt Roschlaub. Am Dienstag, 20. August, lernen die Teilnehmer, wie man Brotaufstriche selbst kreiert. Anmeldungen unter Telefon 04154/ 31 39. Die Teilnahme ist kostenfrei, Materialspenden sind willkommen.

Kochkurs Di 20.8., 17.00, Basic Room der Kirchengemeinde Kuddewörde, Am Brink 2, kostenlos

Schwarzenbek: Fest für Modellbau

Der Verein Eisenbahnfreunde Schwarzenbek feiert am Sonnabend, 17. August, ein Sommerfest

Foto: Matthias Reitenbach

Der Verein Eisenbahnfreunde Schwarzenbek feiert Sommerfest mit einem großen Modellbahnflohmarkt. Weiter sind Vorführungen mit ferngesteuerten Booten, Treckern und Lkw sowie Modellbau-Ausstellungen geplant. Der Stadtjugendring sorgt mit Hüpfburg und Kinderschminken für die Unterhaltung der kleinen Gäste.

Sommerfest Sa 17.8., 11.00–17.00, Eisenbahnfreunde Schwarzenbek, Röntgenstraße 24, Eintritt frei

Bargteheide: Popmusik live hören

Als „Deutschpop mit Herz“ bezeichnet die Hamburger Band Kundeo ihren Musikstil. Ihre selbst geschriebenen Songs präsentieren die fünf Musiker bei einem Konzert im Bargteheider Teufels Club. Federführend für das neue Studioalbum „Schall ins All“ ist der Singer/Songwriter Deo Kundeo, gleichzeitig Frontmann der Band.

Konzert 16.8., 20.30, Teufels Live Musik Club, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, www.teufels.biz

Bad Oldesloe: Nanotechnik-Vortrag

Einen Vortrag über Nanotechnologie hören Interessierte am Donnerstag, 22. August, in Bad Oldesloe

Foto: Bertram Solcher / Fraunhofer IAP

Die Nanotechnologie gewinnt für alle Industriezweige zunehmend an Bedeutung. Einen allgemein verständlichen Einblick in das Thema gibt Professor Franz Faupel am 22. August im Oldesloer Bürgerhaus. Dabei geht der Wissenschaftler auch auf Arbeiten am Lehrstuhl für Materialverbunde an der Uni Kiel ein.

Vortrag Do 22.8., 20.00, Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, Eintritt 5,–, Studierende und Schüler zahlen 2,–

Reinfeld: Shanty in der Kirche

Der Shanty-Chor „De Seilers“ tritt heute in der Reinfelder Matthias-Claudius-Kirche auf. Seine Wurzeln hat der Chor im Lübecker Segler-Verein von 1885. Aktuell besteht er aus 27 Sängern und sechs Musikern. Lieder über die Seefahrt finden sich weiterhin im Repertoire. Spenden sind für die Kirchenbestuhlung bestimmt.

Konzert Fr 16.8., 19.00, Matthias-Claudius-Kirche, Matthias-Claudius-Straße 8, Freier Eintritt

Bad Oldesloe: Kontorhaus entdecken

Wand - und Deckenmalereien von Wenzel Hablik im ehemaligen Kontorhaus Bölck , heute Theodor-Storm-Schule

Foto: Lena Thiele

Im Kontorhaus des Oldesloer Unternehmers Friedrich Bölck wurden 2010 die Deckenmalereien des international bekannten Künstlers Wenzel Hablik entdeckt. Eine Führung durch die heutigen Räume der Theodor-Storm-Schule ist für Sonntag, 18. August, vorgesehen. Anmeldung unter demiss-voigtmann@t-online.de.

Stadtführung So 18.8, 15.00-16.30, Theodor-Storm-Schule, Olivet-Allee 18, Teilnahme kostenlos