Trittaus Grüne wollen Poststraße völlig umgestalten

Trittau.. Die Trittauer Grünen haben wollen in der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 29. August beantragen, dass die Poststraße zwischen dem „Meierei-Kreisel“ und dem Vorburgplatz „grundlegend umgebaut wird“. Gemeindevertreter Detlef Ziemann sagt: „Wir wollen die Poststraße den Menschen zurückgeben.“

Bisher werde der Raum weit überwiegend von Autos dominiert. „Der Rest der Nutzer, ob zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, muss sich irgendwie damit arrangieren. Das wollen wir ändern“, so Ziemann. „Trittaus Hauptstraße“, beschreibt der Politiker das Ziel des Antrags, „soll zu einem Aufenthalts- und Lebensraum werden, in dem sich alle Menschen wohlfühlen.“

Favorisiert wird von den Grünen eine Umgestaltung nach dem Modell der sogenannten Gemeinschaftsstraße, das auch als „Shared Space“ bekannt ist. Ziemann erläutert: „In einer Gemeinschaftsstraße gibt es keine Verkehrsschilder, niemand hat ‚Vorfahrt‘.“ Es gelte ausschließlich der § 1 der Straßenverkehrsordnung, der ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme vorschreibe. „Eine solche Entscheidung braucht sicherlich etwas Mut“, gesteht Ziemann ein. „Aber warum sollte in Trittau nicht funktionieren, was in anderen Städten seit Langem klappt.“

Der Bau- und Umweltausschuss trifft sich am 29. August 2019 um 19.30 Uhr im Trittauer Rathaus.