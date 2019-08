Ahrensburg: Handtaschendieb reißt 90-Jährige zu Boden

Unbekannter fährt von hinten mit dem Fahrrad an sein Opfer und zerrt an der Handtasche. Die Seniorin stürzt und verletzt sich.

Ahrensburg.. Eine 90 Jahre alte Ahrensburgerin ist am Mittwochabend Opfer eines brutalen Straßenraubs geworden. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 19.20 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße auf dem Weg nach Hause. Von hinten, so die bisherigen Erkenntnisse, näherte sich ein Mann auf einem Fahrrad und riss ihr die Handtasche von der Schulter. Die 90-Jährige klammerte sich instinktiv an die Tasche und wurde zu Boden gerissen. Hierbei zog sie sich Verletzungen an einer Hand und einem Bein zu.

Der Täter flüchtete in Richtung Woldenhorn und Hamburger Straße. In der Handtasche befand sich noch das Portemonnaie der Geschädigten mit einer geringen Menge Bargeld. Eine Anwohnerin hörte die Schreie des Opfers und verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Attraktive 3 Zimmer-Wohnung mit schöner Einbauküche in Eppendorf Helle Wohnung im 5.OG/DG mit südlicher Loggia an der Küche sowie französischem Balkon am ruhigen Schlafzimmer in UKE-Nähe. mehr Die Polizei bittet um Zeugenhinweise Die 90-jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Sie konnte den Täter nur vage beschreiben: Demnach ist er etwa 1,80 Meter groß, hatte eine schwarze Mütze auf dem Kopf und trug eine schwarze Jacke. Er soll zudem mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder möglicherweise Angaben zu dem beschriebenen Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der der Telefonnummer 04102/8090 bei der Kripo in Ahrensburg zu melden.