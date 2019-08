Ausstellung in Trittau: 14 Künstler suchen nach Identität

Trittau.. Die rosafarbene Stoffbahn auf der nackten weißen Wand im Atelierpavillon der Wassermühle Trittau strahlt Wärme aus, Behaglichkeit. Wären da nicht die vier langgezogenen Buchstaben, die das Wort Skin, also Haut, bilden. Sind es Brandmale? Sind es Schnitte, Risse, also Hinweise auf Verletzungen?

Für die Bargteheider Künstlerin Christine Carstens geht es in ihrem Werk „um Identitätsfindung in einer immer stärker vernetzten Welt“, in der jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Gelingt es da, die eigene Haut zu retten? Oder müssen wir uns sogar häuten, uns immer wieder anpassen, um in dieser Welt bestehen zu können? „Fragen sind für mich wichtiger als Antworten. Die subversive Kraft der Kunst, die alles hinterfragt, ist es, was mich reizt“, sagt Christine Carstens.

Gezeigt werden fast alle Genres der bildenden Kunst

Die Installation „Face to Face“ von Thomas Helbing.

Foto: Lutz Kastendieck

Mit diesem Ansatz steht sie nicht allein in der neuen Gruppenausstellung der Künstlerinitiative Stormarn unter dem Titel „Moving Identity“, die die Sparkassenkulturstiftung Stormarn von Sonnabend an in der Wassermühle und im benachbarten Atelierhaus präsentiert. Acht Mitglieder der Initiative und sechs Gastkünstler zeigen in den kommenden sechs Wochen bis zum 29. September Werke aus fast allen Genres der bildenden Kunst: Fotografien und Zeichnungen, Skulpturen und Installationen, Malerei und Videokunst.

Vielschichtig im Wortsinn sind auch die Exponate von Heinke Both. Die Malerin aus Grande arbeitet gern mit Acryl, Papier, Folie und Glas. Ihre Werke hätten wegen ihrer Farbgebung durchaus einen „morbiden, rätselhaften Touch“, wie sie es selbst beschreibt. Die Bilder gewährten Einblicke und Ausblicke. Gut reinzukommen bedeute aber noch lange nicht, auch wieder richtig rauszukommen. Das verletzliche Individuum, das sich ständig im Spannungsfeld zwischen Innen- und Umwelt, zwischen Öffnung und Abschottung bewegt, ist ihr Thema.

Landrat Henning Görtz eröffnet die Werkschau

Damit passen ihre Arbeiten fast prototypisch ins Konzept der Werkschau in Trittau. „Im Fokus steht mehr die Idee von beweglicher und bewegender Identität, als die von reiner Körperlichkeit“, sagt Katharina Schlüter, Geschäftsführerin der Sparkassenkulturstiftung. Die 14 Künstler näherten sich dem Thema auf unterschiedliche Weise, inhaltlich wie medial. Darin liege der besondere Reiz dieser Ausstellung.

Davon künde unter anderem das Titelmotiv von Siobhan Tarr: eine Figur, die sich in einer digitalen Collage aus farbigen Formen zusammenfügt. Weil die Identität eines Individuums, bestehend aus harmonierenden, manchmal auch widerstrebenden Ebenen, nun mal vielschichtig und fließend ist – und sich im Laufe des Leben verändert.

„Moving Identity“, Gruppenausstellung in der Wassermühle Trittau. Eröffnung Sa. 17.8., 16 Uhr durch Landrat Henning Görtz. Ende: 29.9. Geöffnet Sa+So 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei