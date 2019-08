„Baroque Blues“ nennen Eckart Runge und Jacques Ammon ihr Programm, das sie am 15. August präsentieren. In der Oldesloer Peter-Paul-Kirche werden die beiden Musiker Bach und Händel mit tänzerischen Werken des 20. Jahrhunderts kombinieren. Die Veranstaltung ist Teil des Schleswig-Holstein Musik Festivals.

SHMF-Konzert Do 15.8., 20.00, Peter-Paul-Kirche, Kirchberg 8, Preiskategorien: 39,–/33,–/23,–/10,–

Kaffeetrinken im Trittauer Buchladen

Gemeinsam frühstücken, Kaffee trinken und in Büchern schmökern – genau das bietet die Arbeiterwohlfahrt mit ihrem Café Momo an. Treffpunkt für den gemeinsamen Austausch ist der Awo-Buchladen in Trittau. Zu kleinen Preisen werden Brötchen und Getränke angeboten. Die Erlöse gehen an soziale Projekte.

Café Momo Do 15.8, 9.00–12.00, Awo-Buchladen, Hamburger Straße 46, www.awo-stormarn.de

Mit dem Heimatverein Großhansdorf zum Wandern in die Lüneburger Heide

Der Großhansdorfer Heimatverein bietet eine Tageswanderung durch die Lüneburger Heide an. Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Philipp Schulze / dpa

Der Heimatverein Großhansdorf bietet für Sonnabend, 24. August, eine Tageswanderung in die Lüneburger Heide an. Mit dem Auto geht es zunächst nach Oberhaverbeck. Von dort wird 18 Kilometer gewandert. Eine Kaffeepause ist in Nierderhaverbeck vorgesehen. Teilnehmer beteiligen sich lediglich an den Fahrtkosten.

Wanderung Sa 24.8., 9.00–18.00, Treffpunkt am U-Bahnhof Kiekut, kostenfreies Mitwandern







Smartphone-Kurse an Ahrensburger Volkshochschule

Die Volkshochschule Ahrensburg will Interessierte fit im Umgang mit dem Smartphone machen. Ein Fachmann zeigt, wie Apple- und Android-Handys optimal genutzt werden können. Der Kursus am 23. August wird vormittags oder nachmittags angeboten. Anmeldungen nimmt die VHS noch bis zum 16. August entgegen.

Kurse Fr 23.8., 9.30–12.00 oder 12.30–15.00, VHS Ahrensburg, Bahnhofstraße 24, 19,30,–

Fest in der Sieker Kirche

Die Kirchengemeinde Siek lädt für Sonntag, 18. August, zu ihrem Gemeindefest ein. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Friedenskirche. Danach sorgen der Sieker Männergesangverein und ein Fungee-Trampolin bis 16 Uhr für zusätzliche Unterhaltung. Um das leibliche Wohl kümmert sich die Kirchengemeinde ebenfalls.

Kirchenfest So 18.8., 10.30–16.00, Friedenskirche Siek, Hauptstraße 51a, www.kirche-siek.de

Gemeinsam speisen im Marstall

Im Marstall sollen Kulturinteressierte an einen Tisch gebracht werden. Essen sollte mitgebracht werden.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Ahrensburger Marstall will mit seiner Veranstaltung À table Kulturinteressierte an einen Tisch bringen. Wenn das Wetter mitspielt, wird an einer langen Tafel im Außengelände des Kulturzentrums gespeist. Der Eintritt ist frei. Essen, Getränke, Geschirr und Besteck sollten jedoch selbst mitgebracht werden.

À table So 18.8., 18.00, Kulturzentrum Marstall (Reithalle oder Außengelände), Lübecker Straße 8, frei