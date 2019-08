Ganz in Weiß – so lautet der Dresscode für das Picknick an der Ammersbeker Pferdeschwemme. Zum siebten Mal richtet die Stiftung „Bürger für Ammersbek“ ein White Dinner aus. Gepicknickt wird mit selbst mitgebrachtem Essen. Tische und Bänke sind vorhanden. Grills sollen jedoch nicht zum Einsatz kommen.

White Dinner Sa 17.8., ab 17.00, Pferdeschwemme vor dem Rathaus Ammersbek, Am Gutshof 3

Reinbek: Mit Süßigkeiten feiern

Die ASB-Kita Weltensegler feiert ihr Jubiläum unter dem Motto „Candyland“

Foto: Getty Images

„Candyland“ ist das Motto, unter dem die ASB-Kita Weltensegler ihr fünfjähriges Bestehen feiert. Passend dazu sind eine Krümelmonster-Fütterung und Zuckerstangen-Angeln geplant. Süßes kommt ebenso auf den Tisch. Auch die Hundestaffel und die Ausbildungsabteilung des Arbeiter-Samariter-Bunds sind anwesend.

Jubiläum Fr 16.8., 15.00–18.00, ASB-Kita Weltensegler, Mühlenredder 32

Großhansdorf: Familien-Gottesdienst

Das neu gegründete Team der Familienkirche lädt für den 18. August zu einem Familiengottesdienst ein. Im Mittelpunkt stehen die Themen Neuanfang, neue Wege und der Aufbruch in ein unbekanntes Land. Unter der Leitung von Tomma Schroeder-Harms sorgen Kinderchöre für die musikalische Untermalung.

Gottesdienst So 18.8., 11.00, Auferstehungskirche Großhansdorf, Alte Landstraße 20

Bargfeld-Stegen: Spiele ohne Grenzen

Die Alsterdorf Assistenz Ost lädt zum inklusiven Familien-Sportfest auf das Gut Stegen ein. Hierbei bieten Vereine aus der Umgebung Stationen an, bei denen verschiedene Sportarten ausprobiert werden können. Bei den „Spielen ohne Grenzen“ kann jeder teilnehmen – unabhängig von Alter oder Behinderung. Für das leibliche Wohl sorgt das Hofcafé.

Sportfest Sa 17.8., ab 14.00, Gut Stegen, Stegener Allee 1

Bad Oldesloe: Zauberkunst im KuB

Marco Weissenberg tritt am Freitag, 30. August im Oldesloer KuB auf.

Foto: HO

Zauberkünstler er Marco Weissenberg tritt im Kultur- und Bildungszentrum (KuB) Bad Oldesloe mit einer neuartigen Mischung aus Comedy, Storytelling und Magie auf. Er zeigt den gefährlichsten Kartentrick der Welt und macht sogar ein Foto in der Zukunft. Das Publikum wird dabei zum unmittelbaren Teil der Show.

Show Fr 30.8., 19.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 16,50/12,50 im Vvk. unter www.kub-badoldesloe.de

Siek: Oldtimer-Traktoren

Fans von Oldtimer-Traktoren kommen am 18. August in Siek auf ihre Kosten: Ab 11 Uhr werden am Sieker Kotten Trecker der 50er- und 60er-Jahre gezeigt. Vertreten sind unter anderem die Marken Porsche, Fendt und Hanomag. In der Videothek sind zudem Mitschnitte der Treckertreffs aus den vergangenen Jahren zu sehen.

Treckertreffen So 18.8., ab 11.00, Sieker Kotten, Sieker Berg 9, der Eintritt ist frei