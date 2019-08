DLRG in Bargteheide bildet wieder Rettungsschwimmer aus

Voraussetzungen zur Teilnahme für die Gruppe 6 ist ein Mindestalter von zwölf Jahren sowie der Nachweis des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Gold oder des Juniorretters. Für die Teilnahme an der Gruppe 7 beträgt das Mindestalter 15 Jahre, nachgewiesen werden muss das Rettungsschwimmabzeichens in Bronze oder Silber.

Mit Vereinsautos geht es nach Bad Oldesloe

„Für die gemeinsame Fahrt nach Bad Oldesloe stehen vereinseigene Fahrzeuge zur Verfügung“, so Rüscher. Treffpunkt ist mittwochs um 19 Uhr, die Rückkehr erfolgt gegen 21.30 Uhr, jeweils an der Geschäftsstelle der DLRG Bargteheide im Hilfszentrum in Bargteheide.

Trainiert werden in beiden Gruppen wasserrettungsspezifische Abschlepp- und Transporttechniken, Tauchen sowie der Umgang mit Rettungsgeräten. Überdies stehen Einheiten zur Verbesserung der Ausdauer und der persönlichen Leistungsfähigkeit auf dem Trainingsprogramm.

Schnuppertraining ist ebenfalls möglich

Daneben besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an der Jugendwasserrettungsgruppe, die sich noch intensiver dem Thema Wasserrettung widmet, etwa in Form von Freiwassertraining und Kursen im Funken. „Perspektivisch ist das Training auch eine sehr gute Vorbereitung für den Wasserrettungsdienst zum Beispiel am Großensee, im Freibad Bargteheide der sogar an der Küste“, sagt Carsten Rüscher.

Wer sich noch nicht auf eine Laufbahn als Rettungsschwimmer festlegen möchte, kann für drei Wochen ein „Schnuppertraining“ bei der DLRG Bargteheide absolvieren. Anschließend wäre dann eine Mitgliedschaft in der Ortsgruppe notwendig. Für die Teilnahme am Training wird neben dem Mitgliedsbeitrag ein Aktivenbeitrag erhoben.

Weitere Informationen gibt es bei Martin Knaffel (Gruppe 6) unter Telefon 0176/21233924 oder per E-Mail: vorstand@bargteheid.dlrg.de, und Carsten Rüscher (Gruppe 7), Telefon 0176/84941235, E-Mail: vorstand2@bargteheide.dlrg.de.