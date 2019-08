Ahrensburg.. Die Propstei Rahlstedt-Ahrensburg bekommt ein neues Oberhaupt. Propst Hans-Jürgen Buhl wechselt im Frühjahr 2020 nach acht Amtsjahren in den Ruhestand. Am 25. September wird die Synode des Kirchenkreises Hamburg-Ost einen Nachfolger wählen.

Thielko Stadtland ist Pastor in Flensburg.

Foto: Kirchenkreis Hamburg-Ost

Zwei Bewerber kandidieren: Thielko Stadtland ist seit 2009 Pastor in Flensburg. Zuvor sammelte der 48-Jährige berufliche Erfahrungen in der Ökumenearbeit der damaligen Nordelbischen Landeskirche und in einer Kirchengemeinde in Kiel. Stadtland studierte evangelische Theologie in Marburg, Hamburg und Philadelphia, ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Axel Matyba absolvierte sein Studium in Tübingen, Kiel und Philadelphia. Er ist derzeit Pastor der deutschen Gemeinde in Paris. Der 58-Jährige war bereits in Kiel, Hamburg und Kairo tätig. Außerdem wirkte der verheiratete Vater zweier Kinder als Beauftragter der Nordkirche für den Christlich-Islamischen Dialog und Referent im Zentrum für Mission und Ökumene.

Der Propst ist Vorgesetzter von 31 Pastoren

Beide Kandidaten werden sich in der Erlöserkirche in Farmsen (Bramfelder Weg 23) jeweils mit einem Vortrag und einer Predigt vorstellen: Stadtland hält am Sonntag, 18. August, um 10 Uhr einen Gottesdienst. Am Mittwoch, 28. August, wird er ab 19 Uhr zum Thema „Der Christ in der Gesellschaft“ sprechen. Matybas Vortrag am Mittwoch, 21. August, ab 19 Uhr hat den Titel „Mit der Faust in die Welt schlagen – Rechtspopulismus und christlicher Glaube“. Seine Predigt hält er am Sonntag, 25. August, um 10 Uhr.

Axel Matyba ist Pastor der deutschen Gemeinde in Paris.

Foto: Kirchenkreis Hamburg-Ost

Der Propst von Rahlstedt-Ahrensburg ist Vorgesetzter von 31 Pastoren. Zur Propstei zählen elf Kirchengemeinden, darunter die Stormarner Gemeinden Ahrensburg, Bargteheide, Eichede, Großhansdorf-Schmalenbeck, Lütjensee, Siek und Trittau. Außerdem leitet er gemeinsam mit seinen sechs Amtskollegen den Kirchenkreis Hamburg-Ost.