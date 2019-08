Stormarner verprügelt Freundin vor den Augen der Polizei

Dahme.. Ein 41-Jähriger aus Stormarn ist bei einem Ausflug an die Ostsee ausgerastet und hat auf seine Freundin eingeschlagen. Als die alarmierten Polizisten am Mittwochabend gegen 20 Uhr den Einsatzort in Dahme (Kreis Ostholstein) erreichten, rannte der stark alkoholisierte Mann aufgeregt umher und brüllte ununterbrochen herum. Vor den Augen der Beamten schlug er seiner 32 Jahre alten Partnerin aus Hamburg, die zusammengekauert und eingeschüchtert in der Ecke auf einem Terrassenstuhl saß, auf den Rücken. Als Grund nannte er später einen Streit.