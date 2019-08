Bekommt Havighorst ein neues Gemeinschaftshaus?

Die Fraktion stellte nun einen Antrag für die kommende Sitzung des Ortsbeirates und will die Verwaltung darin beauftragen, ein Konzept für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses zu erarbeiten. Der Fraktionsvorsitzende Hans-Joachim Vorbeck hofft, dass nötiges Geld hierfür bereits in den Haushalt für 2020 aufgenommen wird.

Gaststätte muss abgerissen werden

„Ein Gemeinschaftshaus soll Havighorstern die Möglichkeit geben, etwas im Dorf anzubieten, genau wie es auch im Bürgersaal in Oststeinbek möglich ist. Denn im Gegensatz zu Oststeinbek ist Havighorst schlecht aufgestellt“, sagt Vorbeck. Zurzeit nutzen Ortsbeirat, VHS und Bürgerverein den Mehrzweckraum in der Kita Schulstraße. „Doch die Kita ist größer geworden und die Öffnungszeiten haben sich auf 17 Uhr verlängert. Der Raum kann also erst in den Abendstunden genutzt werden und Tische und Stühle müssen immer hin- und hergeräumt werden“, sagt Bürgermeister Jürgen Hettwer.

Um den Standortvorschlag der CDU zu realisieren, müsste zuerst die Gaststätte auf dem Gemeindegrundstück abgerissen werden. „Weit über ein Jahr lang steht sie bereits leer“, so Vorbeck. Der ehemalige Pächter habe den Betrieb laut Hettwer nach dem Hochwasser im Mai 2018 aufgegeben. Bereits vorher sei das Gebäude sanierungsbedürftig gewesen, was jedoch nur mit „nicht rentablem Aufwand“ umsetzbar ist, wie Hettwer verrät. Je länger die Gemeinde jedoch warte, desto mehr verfalle das Gebäude.

Neubau schnellste Lösung

Zurzeit wird nur noch der Gaststättensaal vom Havighorster Tennisverein genutzt. Eine Arbeitsgruppe diskutiert jedoch bereits, wie eine zukünftige Nutzung des Standortes aussehen kann und präsentiert die Ergebnisse bei der Sitzung des Ortsbeirates.

Einen Neubau hält die CDU für die schnellste Lösung, um ein Gemeinschaftshaus zu realisieren. Auf eine Verlegung der Feuerwache an der Stormarnstraße zu warten, sei weniger sinnvoll, obwohl der Standort zentraler ist, denn das dauere noch Jahre.

CDU will Idee vorantreiben

Vorbeck stellt sich einen Neubau mit einem bestuhlten Saal, Sanitärräumen sowie einer kleinen Küche vor. Eine genauere Planung überlässt er der Verwaltung. Der Antrag der CDU diene lediglich dem Vorantreiben der Idee.

Auch Jürgen Hettwer hält einen neuen Mehrzweckraum für Havighorst für „erstrebenswert“ – ob in Regie der Verwaltung oder durch einen externen Betreiber. In der Sitzung des Ortsbeirates am Donnerstag, 15. August, um 19.30 Uhr in der Kita an der Schulstraße 27 stimmen die Fraktionen darüber ab, ob die Verwaltung mit der Erstellung eines Konzeptes für ein Dorfgemeinschaftshaus für Havighorst beauftragt wird.