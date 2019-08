Bürgermeisterin befürchtet „unerträgliche Lärmbelästigung“

Auch die politische Landschaft ist der 52 Jahre alten Architektin und zweifachen Mutter nicht fremd: Sie war bereits im Ausschuss für Jungend, Sport und Kultur tätig und zuletzt Vorsitzende des Finanzausschusses.

Frau Borchert, Sie sind seit einem Jahr im Amt. Kommt langsam Routine in Ihre Arbeit?

Andrea Borchert In der Tat. Ich engagiere mich seit zehn Jahren in der Kommunalpolitik und war zuvor vier Jahre stellvertretende Bürgermeisterin. Die Strukturen sind mir bestens bekannt, ebenso die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, was für uns Ehrenamtler enorm wichtig ist. Wir müssen uns auf die Rechtsgrundlagen verlassen können.

Also alles wie erwartet?

Es ist schon eine Umstellung, 24/7 für alle Fragen und Nöte der Bürger zuständig zu sein. Meine erste Amtshandlung war ein umgekippter Teich, in dem alle Fische mit dem Bauch nach oben schwammen. Das kann man nicht einfach entscheiden, sondern muss sich zuallererst genauestens informieren. Zum Glück kann ich mir bei Randolf Knudsen immer einen Rat holen. Doch selbst für diese Gespräche fehlt mir meist die Zeit.

Thema neues Feuerwehrgerätehaus: Wie geht es mit der Planung weiter? Konnten sich die Gemeindevertreter schon auf einen Standort einigen?

Noch nicht. Es stehen zwei Standorte zur Auswahl, und zwar ein gemeindeeigenes und ein Privatgrundstück. Wir hoffen, dass wir uns innerhalb der nächsten drei Monate festlegen können. Mit einem Baubeginn ist allerdings nicht vor 2021 zu rechnen.

Was steht sonst auf der Agenda der Gemeinde Delingsdorf?

Großes Thema ist die Fehmarnbelt-Querung. Wir sind ebenfalls betroffen, können als kleine Gemeinde jedoch wenig Einfluss nehmen. Der Kreis ist dran, Mitglieder der CDU haben sich vor Kurzem erst mit dem Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann (CDU) getroffen. Die Befürchtung ist, dass der Lärm mit dem zunehmenden Güterverkehr vor allem nachts unerträglich wird. Keiner kann uns sagen, was genau kommt. Wir stochern im Nebel und bekommen statt Antworten meist nur ein Schulterzucken. Das ist mehr als unbefriedigend. Ein weiteres Thema ist die Entwicklung der Bildungslandschaft. Die Schulen müssen zukunftsfähig gemacht, die Ganztagsbetreuung und Schul-Mensa ausgebaut werden. Der Schulverband Bargteheide-Land hat zudem keinen Vertrag mit der Stadt Bargteheide, welcher die Nutzung der weiterführenden Schulen von Schülern der Umlandgemeinden regelt. Da müssen wir uns besser absichern. Nächster großer Schritt ist der Schulneubau, den wir zusammen mit Bargteheide verwirklichen wollen.

Feuerwehrgebäude und Schulneubau: Das sind hohe Kosten, die auf die Gemeinde Delingsdorf zukommen.

Ja, es wird knapp. Wir konnten den Haushalt gerade noch bewältigen, würden aber gern noch mehr investieren. Zum Beispiel in die Sportanlagen der Gemeinde. Das Gemeindezentrum hat gerade für 90.000 Euro neue Sanitärräume, Haustechnik und eine neue Maulwurfsperre bekommen. Die Hälfe wurde mit Fördergeld des Landes finanziert.

Und trotzdem ist mit dem Hallenboden nicht alles glattgelaufen. Die Tischtennissparte klagt über Probleme.

Das ist in der Tat eine problematische Geschichte. Als wir vor zwei Jahren den 70er-Jahre-Boden erneuert haben, hat uns keine Firma darauf hingewiesen, dass die Beschichtung nicht mehr dem heutigen Standard entspricht. Wir wollten dem Sportverein etwas Gutes tun und wussten als Ehrenamtler nicht, worauf es ankommt. Das Ende vom Lied: Der Boden muss wieder raus und die Gemeinde 10.000 Euro zusätzlich bezahlen. Wir hoffen, dass die Tischtennis-Sparte im Oktober endlich wieder in die Halle kann.

Ärger wegen der Sportanlagen gibt es in Delingsdorf schon länger.

Es hat alles damit angefangen, dass vor zehn Jahren ein neuer B-Plan aufgestellt wurde. Dieser hat automatisch das bestehende Recht des Sportvereins verändert. Aus Lärmschutzgründen wurde der Spielbetrieb eingeschränkt. Das Minispielfeld, welches wir vom Deutschen Fußball-Bund bekommen haben, darf sonntags zum Beispiel gar nicht genutzt werden. Die Metallbanden stören die Anwohner, was die Nutzer jedoch nicht einsehen wollen. Die Situation mit Randale und Bierflaschen auf dem Platz hatte sich immer mehr zugespitzt. Vergangenen Sommer mussten wir sogar eine Sicherheitsfirma organisieren, die den Platz abgeschlossen hat. Auch über eine Kameraüberwachung haben wir nachgedacht. Durch diese Maßnahmen ist es jetzt ruhiger geworden.

Ist der raue Ton in der Gesellschaft ein generelles Problem?

Grundsätzlich sind die Bürger freundlich und auch in der Gemeindevertretung herrscht ein vernünftiges Niveau. Gestiegen ist jedoch die Erwartungshaltung. Es scheint nicht allen klar zu sein, dass wir ehrenamtlich arbeiten und manche Themen einfach Zeit brauchen. Um dieser Ignoranz entgegenzutreten, versuchen wir vermehrt, die Bürger einzubinden. Mit 2200 Einwohnern haben wir eine Größenordnung, in der das super funktioniert. Es ist zudem ein prima Lerneffekt, selbst zu merken, woran es hakt. Allen kann man dennoch nicht gerecht werden. Es kommt darauf an, Kompromisse zu finden.

Welche Wünsche haben Sie für das kommende Jahr?

Unsere Wünsche gehen vor allem in Richtung Landeshauptstadt. Es bringt nichts, ein Kita-Gesetz an den Start zu bringen, auf dessen Kosten letztendlich die Gemeinden sitzenbleiben. Wenn die Elternbeiträge gedeckelt sind, stellt sich uns die Frage, wer die verbleibende Lücke zahlt. Die Landesregierung muss die entsprechenden Mittel freigeben. Hoffentlich kommen sie bei uns an. Ansonsten wünsche ich mir ein ruhiges Jahr. Obwohl wir erschöpft in die Sommerpause gestartet sind, freue ich mich bereits auf die kommenden Monate. Die Arbeit ist sehr vielfältig und macht mir nach wie vor Spaß.