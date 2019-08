Mann feiert in Wohnung – und bricht später dort ein

Glinde.. Es begann als eine Feier zu dritt, wurde dann zu einem Streit und endete für einen der drei Männer nach einem Einbruch mit der Festnahme durch die Polizei. Was war geschehen? Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten in der Nacht zu Freitag gegen 2.10 Uhr zu einem Einbruch nach Glinde gerufen. Der Täter solle sich noch in der Wohnung am Willinghusener Weg befinden, hieß es in dem Notruf.