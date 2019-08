Reinfeld.. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet wieder einen Erste-Hilfe-Kursus an. Der nächste Termin ist am Dienstag, 13. August, in der DRK-Wohnanlage Claudiushof (Matthias-Claudius-Straße 1-5) in Reinfeld. Der Lehrgang hat einen Umfang von neun Unterrichtseinheiten zwischen 8 und 16 Uhr. Die Gebühr beträgt 40 Euro. Für Betriebsersthelfer übernimmt die Berufsgenossenschaft die Kosten. Es wird unter anderem der Umgang mit dem Defibrillator geübt. Anmeldungen unter www.drk-stormarn.de. Weitere Informationen unter Telefon 04531/17 81 14.