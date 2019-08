Für ein besonderes Erlebnis sorgt Ziegenexpertin Svenja Furken bei ihrer naturkundlichen Wanderung im Naturschutzgebiet Höltigbaum. Der Gruppenausflug eignet sich auch für Familien mit Kindern. Die Teilnehmer werden auf ihrer Tour von handzahmen Waldziegen begleitet.

Ziegen-Trecking Do 15.8., 18.00 bis 21.00, Treff: Hof Brauner Hirsch 70, Gebühr Erw. 12,–/Ki. 9,–, keine Hunde, Info unter www.wanderziege.de

Siek: Messe trifft Hüpfburg

Bei der Sieker Messe wird für die kleinen Besucher auch eine Hüpfburg aufgestellt

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Unter dem Motto „Wir in Siek“ präsentieren sich mehr als 30 Kleinunternehmen, Betriebe und Vereine aus der Region bei einer Messe den Besuchern. Mit dabei sind zum Beispiel Imker, die Jugendfeuerwehr und Immobilienmakler. Dazu gibt es Gegrilltes, Kaffee, Kuchen, Honigbier und Met. Kinder können sich schminken lassen und auf einer Hüpfburg herumtoben.

Messe So 11.8., 11.00-16.00, Mehrzweckhalle Siek, Hinterm Dorf 2 a

Oststeinbek: Orgeln in der Kirche

Erst in diesem Jahr wurde die Orgel der Oststeinbeker Auferstehungskirche aufwendig saniert. Um nun die klangliche Vielfalt des Instruments zu präsentieren, spielt Kirchenkreiskantor Jörg Müller eine bunte Mischung aus verschiedenen Musikstücken. Im Anschluss werden Softgetränke, Wein und Brezeln angeboten.

Orgelkonzert Fr 9.8., 18.00, Auferstehungskirche Oststeinbek, Möllner Landstraße 50

Großhansdorf: Infos übers Älterwerden

Was macht das Älterwerden mit der Seele? Über dieses Thema referieren Ärzte in der Seniorenanlage Rosenhof Großhansdorf 1. Hierbei klären die Experten auch über mögliche Begleiterscheinungen einer Altersdepression auf. Die Veranstaltung ist Teil des Medizin Forums, bei dem Fachärzte über ihre berufliche Praxis informieren.

Vortrag Mi 14.8., 16.00, Rosenhof Großhansdorf 1, Hoisdorfer Landstraße 61, Eintritt frei

Reinbek: Jazz-Frühschoppen

Im Hof des Reinbeker Schlosses erklingen am Sonntag, 11. August, Saxophon-Klänge

Foto: picture alliance

Die Reinbeker CDU lädt zum Jazz-Frühschoppen ein. Während die Happy Day Jazz Connexion im Hof des Reinbeker Schlosses spielt, stehen Vertreter des Ortsverbands auch für politische Gespräche zur Verfügung. Ebenfalls anwesend sind der Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann und der Landtagsabgeordnete Lukas Kilian.

Frühschoppen So 11.8., ab 11.00, Reinbeker Schloss, Schlossstraße 5, Eintritt frei, ohne Anmeldung

Trittau: Chor singt in Kirche

Der Sonntagschor für Eltern und Kinder singt am 11. August beim Gottesdienst in der Trittauer Martin-Luther-Kirche. Interessierte, egal welchen Alters, treffen sich um 9 Uhr zum Frühstück und vorbereitendem Singen. Anmeldungen nimmt Kreiskantorin Barbara Fischer unter Telefon 04154/ 77 49 oder per E-Mail (kirchenmusik@kirche-trittau.de) entgegen.

Chorsingen So 11.8., ab 9.00, Martin-Luther-Kirche, Kirchenstraße 17